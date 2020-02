Leksandstalangen lämnar för SHL-rival

Backlöftet slog igenom 2017/18 under sin första seniorsäsong i Leksand när laget kvalspelade till SHL.

Efter säsongen draftades han i första rundan av Minnesota Wild som nummer 24 i den totala draften.

Under 2019-20 har varit mer eller mindre ordinarie i Leksand under sin första SHL-säsong. Under säsongen har 19-åringen svarat för fyra poäng på 29 matcher.

Nu väljer 19-åringen att flytta vidare till Frölunda, enligt Aftonbladet.

Leksand sparkade tränaren Roger Melin under det senaste landslagsuppehållet och har ersatt honom med Ulf Samuelsson.