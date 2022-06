Det har gått sjutton år sedan den nu 35-årige forwarden Mattias Ritola kom fram i Leksands A-lag i dåvarande Elitserien.

Därefter tog han sig bland annat hela vägen till NHL och VM-spel med Tre Kronor.

Men de senaste åren har han spenderat i just Leksand. Dock har tiden också präglats av en del skadeproblem.

De problemen tvingar honom, efter att inte ha spelat sedan säsongen 2020/2021, att avsluta sin aktiva spelarkarriär. Det meddelar dalaklubben under torsdagskvällen på sina sociala medier.

Nu kommer han i stället att få en roll som ledare i klubben. Detta för att jobba med Leksands juniorlag. Ritola blir nämligen individuell spelarutvecklare för just juniorerna. Det meddelar klubben i ett pressmeddelande.

Ritola: ”Otroligt stolt”

Ritola sätter själv ord på sitt avsked:

– Jag är otroligt tacksam för allt jag fått uppleva under min karriär, och för all support som jag, och alla lag jag spelat i genom åren, fått. Det har givetvis även funnits många tunga och jobbiga stunder under min karriär, men när jag till exempel minns tillbaka på avancemanget till SHL med Leksands IF och firandet tillsammans med alla underbara supportrar känner jag en otrolig tacksamhet och stolthet, säger han och fortsätter:

– Publiken och supportrarna i Leksands IF är helt fantastiska, och jag är otroligt stolt över att ha fått uppleva pojkdrömmen om att få representera vårt älskade Leksands IF. Jag vill verkligen från botten av mitt hjärta rikta ett stort tack till alla er som följt och stöttat mig och oss genom åren, hälsar Mattias Ritola.

Totalt hann Borlängesonen göra 45 matcher NHL:s grundserie och slutspel för Detroit Red Wings och Tampa Bay Lightning under sina lite mer än fyra säsonger i nordamerika.

I Sverige har Ritola, utöver Leksand, representerat Modo och Skellefteå. Totalt gjorde han 198 poäng på 374 matcher i grundserien och slutspelet i Sveriges högsta serie.

