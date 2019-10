Leksand tog ledningen i den första perioden mot Örebro när man anföll genom Linus Persson.

Persson släppte pucken bakåt till Filip Johansson som fick på ett fint skott några meter in i offensiv zon.

Han fick se pucken gå in lågt vid motståndarmålvakten Dominik Furchs benskydd.

– Det var skönt att den gick in. Det finns benskydd den kan studsa på men den här gången gick den in, säger Johansson till C More i den första periodpausen.

– Jag vet att Linus har bra spelsinne och jag visste att pucken kunde komma där och fick den. Jag försökte bara få den på mål och det var skönt att den gick in, fortsätter han.

”Laget är det viktigaste”

Målet var Filip Johanssons första i SHL och 19-åringen har fått sitta på läktaren vid flera tillfällen i inledningen av säsongen.

– Han var ju inte ens ombytt senast, utbrast C Mores kommentator Mats Lilja efter målet.

– Det var så klart kul att göra mål, det är det alltid men laget är det viktigaste och jag tycker vi börjar bra i första, säger Johansson själv.

Strax efter Leksands ledningsmål kvitterade sedan Örebro genom Kristian Näkyvä och 1-1 stod sig till den första periodens slut.

Örebro vände i andra perioden

Med två mål i den första halvan av andra perioden såg Örebro till att vända på matchen.

Först stod Leksand för ett misslyckat byte som gjorde att Ryan Stoa fick fri lejd mot mål och satte pucken bakom Janne Juvonen.

Några minuter senare var det dags igen när Daniel Muzito Bagenda avslutade ett fint anfall på passning från Viktor Lodin.

Leksand reducerade sedan till 2-3 genom Sebastian Wännström som satte pucken från nära håll och Örebro gick alltså in till ledning i den sista periodpausen med ett mål.

Matchen pågår.