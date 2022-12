Efter fyra raka vinster hade Timrå förlorat sina två senaste matcher inför lördagseftermiddagens möte mot Leksand.

Dalalaget å sin sida svarade, efter fyra förluster, för ett trendbrott när de besegrade Luleå för två dagar sedan.

Säsongens första möte mellan lagen var en målsnål historia, Leksand vann med 1-0.

Leksands stjärncenter Marek Hrivík skadade sig i torsdagens match mot Luleå och var därför inte med i NCA arena.

När matchen drog var hemmalaget det hetaste.

Redan efter 2.52 höll sig Anton Lander framme och styrde in en puck från Elmeri Eronen till 1–0.

Med drygt fem minuter kvar av första perioden var Timrå nära att utöka ledningen, men Sebastian Hartmann dragare tog i ribban.

Två minuter senare levde Leksand farligt igen. Robin Alvarez tjongade pucken i Mantas Armalis högerstolpe.

Men ramträffar räknas ju inte, så det blev bara ett mål de första 20 minuterna.

– Vi åker lite med skridsko i dag jämfört med mot Brynäs. Vi spelar tajtare och forecheckingen är bättre. Hoppas tvåan kommer också, menade Anton Lander i C Mores sändning.

Misstag bäddade för kvittering

Men det var Leksand som kvitterade efter fem minuter när Carter Camper gjorde sitt tionde mål för säsongen.

Detta efter avslut från slottet mellan tekningscirklarna, passet kom Kalle Östman. Det var backen Per Svenssons grova individuella misstag som bäddade för målet.

Drygt fem minuter senare hade Leksand vänt matchen.

Jakob Stenqvist åkte ut för holding. Det tog bara 16 sekunder innan Justin Kloos med ett kraftfullt slagskott satte 1–2 bakom Mantas Armalis.

Bortalaget fick ytterligare flyt i målgörandet efter 13.25.

Camper fintade sig igenom Timrås zon innan han passade till Lucas Elvenes. Denne rakade förvisso in pucken med skridskon, men det var ingen sparkrörelse.

Periodvinst för Leksand med tre mål mot noll.

– Vi faller in i deras tempo, har en dålig puckhantering och inget snurr i anfallet. Det är inte katastrof, men vi har något mycket bättre i oss, förklarade Emil Pettersson i C More.

Leksands tränare: ”Vi kväver dem”

– Vi kväver dem. Vi pratade i pausen efter första då vi inte alls var nöjda, och vi lyckades sedan få fast Timrå på ett helt annat, konstaterade Leksands tränare Björn Hellkvist inför de avslutande 20 minuterna.

Armalis i Leksands mål fortsatte storspela när Timrå försökte krångla sig ur de blåvitas strypgrepp, som satsade offensivt med det starkaste de hade.

När det återstod knappt tio minuter tog dock syret slut för gänget från Medelpad.

Justin Kloos var sist på pucken när Leksand satte 4-1. Med en lätt skarv styrde han upp pucken i första krysset – från en nästintill omöjlig vinkel.

– Jag har aldrig gjort ett liknande mål, sade Kloos efter matchen i C More.