Djurgården har vänt sin negativa trend och har efter sex raka förluster nu två raka segrar.

Segern mot Växjö i lördags följdes under kvällen upp med en ny trepoängare hemma mot Leksand.

Men det satt tämligen hårt inne.

I första perioden utnyttjade Djurgården sitt powerplay när Linus Hultström skrinnade fram och handledssköt in segerpucken i krysset.

Gästerna vann skottstatistiken och Marek Hrivik hade ett skott i virket i den andra perioden och Thomas Valkvae Olsen var nära att peta in en retur med sex minuter kvar av matchen. Men Niklas Svedberg i hemmakassen höll tätt.

Djurgården slog Leksand med 2-0

Med fem minuter kvar drog Marcus Högström på sig en utvisning. Leksand tog timeout och plockade målvakten Axel Brage för att få in en extra utespelare. Leksand bombarderade hemmamålet men Svedberg fortsatte storspela.

Mitt i den värsta Leksandspressen kunde Manuel Ågren lyfta in 2-0 i tom kasse från egen zon. Hans första SHL-mål sedan premiären.

– Jag tänkte skicka den på mål för att se vad som hände. Men det var skönt att den gick in, jag har inte gjort mål på länge, säger Manuel Ågren i C More.

Förlusten var Leksands femte raka och Dalalaget ligger sist i tabellen på 17 poäng, tre bakom nykomlingskollegan Oskarshamn.

– Det har varit riktigt dåligt senaste fyra matcherna. Vi gör allt vi pratar om under veckorna, men vi vinner inga hockeymatcher om vi inte gör några mål. Det är lite grann en självförtroende fråga, vi kan ha mer desperation och krascha målet mer, säger Leksands Mattias Ritola.

”Vad ska jag svara?”

Målvaktshjälten för Dif Niklas Svedberg räddade 29 skott:

– Tajt match, Leksand var bra. Men vi hittar en väg att vinna matchen, vi krigar där ute och var starka framför kassen, säger han till C More.

Leksandstränaren Roger Melin ser ändå ljuset i mörkret.

– Jag tycker vi genomför matchen på bra sätt. Bra energi och bra pucktempo. En av våra bästa matcher på länge. Men jobbigt inte göra mål på alla målchanser vi får, men jag är övertygad om att om vi fortsätter så här så kommer segrarna, säger Melin.

Leksand har förtvivlat svårt med målskyttet och har bara gjort två mål på sina fem senaste matcher.

– Vad ska jag svara på det? Vi tyckte själva att vi hade bra lag innan serien. Och det tycker vi fortfarande i och för sig, men det är klart jag hade förväntat mig bättre poängskörd av flera spelare, säger Roger Melin.

Faktum är att Leksand förlorat 14 av de 16 senaste matcherna.

– Jag vet inte vad andra har för tålamod. Men om Leksand fortsätter med eller utan mig så kommer tålamodet ge resultat i form av mål och vunna matcher, säger Roger Melin.