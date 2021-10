Leksands jättekross – efter matchstraffet

Leksand reste till Timrå med tre segrar i bakfickan, en segersvit som skulle komma att utökas.

Redan efter fem minuter kom första målet, efter ett backskott från Calle Själin som styrdes upp via Nils Åman.

Fokuset lades sedan på en tackling från Timrås Viktor Lodin mot Jonas Ahnelöv, som träffade rätt på huvudet och slutade i ett matchstraff.

Leksand skapade tryck genom hela det fem minuters numerära överläge som kom därefter, och fick med sig ett mål via Oskar Lang, även det med ett assistpoäng från Själin.

Efter pausen reducerade Timrå när Martin Karlsson satt utvisad, och nyförvärvet Robin Hanzl gjorde sitt första mål för kvällen.

Men sen var det nog med hopp för nykomlingarna.

Drog i väg i mittperioden – stängde snabbt matchen

2-1 blev till 3-1. Till 4-1.

Då byttes Timrås Jacob Johansson ut.

Men 5-1 kom ändå.

Leksand hade ett järngrepp om matchen.

Även fast Per Svensson reducerade i slutet av den andra perioden.

Pausvilan som kom därefter gav ingen ny energi till hemmalaget utan i stället skulle Leksand dra i väg ännu mer.

– Vi får sätta oss ner och se vad nycklarna är för att vi ska få ett bättre spel, vi vet att vi spelade bra matcher mot Frölunda och Skellefteå så det finns ju där. Det gäller att vara där varje dag, nu möter vi ett bra Leksand som gör många bra saker, det bidrar också, säger Timråtränaren Fredrik Andersson.

Både Carter Ashton och Max Veronneau blev målskyttar tidigt i perioden.

– Det var bra passningar och jag lyckades sätta dem också, jag hoppas att jag kan fortsätta med det. Jag spelar med bra spelare, så jag utnyttjar det egentligen, säger Veronneau efter matchen.

Men Leksand var inte färdigt där.

Slutresultatet skrevs till en 8-3-seger för Dalalaget.

– Stor besvikelse naturligtvis, det är svårt att anslysera så här tätt inpå matchen, vi släpper in för mycket mål. Det håller inte, säger Timråtränaren Fredrik Andersson till C more.