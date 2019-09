Leksands jättebudget - 20 miljoner mer än IKO

Spencer Abbott, Patrik Zackrisson, Janne Juvonen, Marek Hrivik, Jonas Ahnelöv och Johan Fransson.

En hel förstafemma och en högklassig förstamålvakt har Leksand under våren och sommaren lyckats knyta till sig, och som nykomling har det klassiska laget kunnat hävda sig på spelarmarknaden mot betydligt mer etablerade lag. Mycket tack vare en högre lönebudget än vad en SHL-nykomling brukar ha.

Leksand uppges nämligen ha upp mot 45 miljoner kronor i budget, vilket går att jämföra med Oskarshamn som ligger på drygt 25 miljoner kronor i sin budget.

– Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det, jag är nöjd med de förutsättningar jag har fått utifrån vad vi velat göra med vår trupp. Men jag har inget att invända mot det, jag har fått förutsättningar att leverera det mål vi satt upp som förening och jag känner mig tillfreds med det, säger sportchefen Thomas Johansson.

Men det måste ju ha gjort ditt jobb enklare att ha en sån stor plånbok?

– Det är klart det är en fördel för oss, på det sättet. Rent generellt så kan man säga att om man ska ha svenska spelare så kostar det mer pengar, sen kanske vi i Leksand får betala lite till för vi är nykomlingar. Det är dyrt att bygga en svensk spelartrupp med meriterade spelare. Det är klart det kostar pengar.

”Hämtat mycket idéer från Linköping”

Vidare fortsätter ”Tjomme” med att berätta om hur han har valt att agera på marknaden, och hur han tänkt när han byggt Leksand anno 19/20:

– Jag har hämtat mycket tankar och idéer från Linköping när jag flyttade ned dit. Hur de tänkte när de byggde sitt lag då, och jag har hämtat tankar från hur Mike Helber (dåvarande sportchef, nu expert i C More) och Christer Mård (dåvarande ordförande i LHC) gjorde då. Då kanske det kostar lite mer att hämta in de här etablerade svenska spelarna men det kan vara värt det.

Det är ju många lag som i första hand vill satsa på svenska spelare nu?

– Ja, precis. Och jag är ju själv uppvuxen i miljön i Stockholm där man satsade främst på Stockholmskillar, sen nummer två svenska killar från resten av landet och nummer tre utländska inslag där de utländska spelarna skulle vara hög klass. Det är ju lite så vår trupp ser ut nu där vi har större delen svenska spelare men där vi också har kryddat med Marek Hrivik, Janne Juvonen och Spencer Abbott som är här för att vara spets för oss.