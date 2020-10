Leksands hjälte tog revansch på sig själv

Efter en fartfylld men mållös period var det till sist Leksand som tog ledningen hemma mot Färjestad i inledningen av den andra.

26 sekunder in i perioden sköt Peter Cehlárik ett skott som styrde via försvarare innan den gick in bakom Arvid Holm i målet.

Daniel Viksten kvitterade i powerplay med sitt åttonde mål för säsongen när han rakade in 1-1 och resultatet var oavgjort även inför den sista perioden – detta trots en puck i nät från Leksand och en straff för Färjestad. Marek Hrivíks mål var regelvidrigt och Janne Juvonen räddade Michael Lindqvists straff.

Oskar Lang hjälte mot Färjestad

– Det är en kamp där ute. Vi ska fortsätta att mata på, pressa och på det sättet också skapa mer chanser här i tredje, säger Peter Cehlárik i C More i den sista periodpausen.

Just Cehlárik gav Leksand ledningen i den sista perioden med ett slagskott som var hans åttonde mål för säsongen men Michael Lindqvist kvitterade i mitten av den sista perioden och såg till att matchen gick till förlängning.

Förlängningen hann inte spelas länge innan Leksand-forwarden Oskar Lang drev in pucken mot mål och tryckte in den bakom Arvid Holm.

– Det var riktigt skönt att få med oss två poäng. Det var så klart surt att släppa in ett 2-2-mål ganska sent, säger Lang i C More efter matchen.

Oskar Lang hjälte efter utvisningarna

Oskar Lang själv var dessutom den spelare som – indirekt – låg bakom båda Färjestads mål eftersom han satt på utvisningsbänken när de kom.

– Det var extra skönt därför och det var första målet för säsongen också, så det var väldigt skönt, säger Lang.

– Det var väldigt jämnt men jag tycker vi har övertaget så det är välförtjänt att vi vinner.

Färjestad fick alltså bara inkassera en poäng efter en starkare period i SHL.

– I den här ligan finns det inget motstånd som är mindre bra. Du behöver vara där varje kväll eller eftermiddag. Vi ska vara glada över en poäng, säger tränaren Johan Pennerborn i C More.

