Leksand vinner efter lagkaptenens kritik

Det var ett formstarkt Luleå som gästade Tegera arena och Leksand.

Men LIF fick en drömstart när poängkungen Carter Camper satte 1-0 direkt.

Luleå spelade sedan upp sig och kvitterade fyra minuter senare – Linus Klasen kvitterade till 1-1.

Första perioden präglades annars av hårt spel och flera utvisningar. Samtidigt lyckades Patrik Zachrisson ge hemmalaget ledningen när han satte 2-1. Målet var hans första den här säsongen men han har även gjort nio assist.

I den andra perioden utökade Leksand till 3-1 genom Martin Karlsson, men Luleå kom tillbaka och reducerade. Då var Karlsson kritisk till lagets insats:

– Jag tycker att vi är ganska passiva, speciellt i egen zon. Vi hittar inte varandra. Nu gäller det att försöka spela så som vi gjorde i den första perioden. För andra perioden har varit Luleås helt, säger Martin Karlsson i C More.

Satte två mål i tom kasse

Om de två första perioderna var händelserika så var den sista exakt likadan.

LIF växlade direkt upp och drygade ut ledningen till 4-2 när Oskar Lang kom fri och pangade dit pucken, men minuten senare reducerade Luleå för tredje gången till 4-3 genom Erik Gustafsson.

Luleå försökte få till en slutforcering för att kvittera men kom aldrig till några heta målchanser. I stället satte Leksand två mål i tom kasse och matchen slutade 6-3. Därmed tar LIF andra raka segern och Luleå åker på andra förlusten på de fem senaste matcherna.

– Jag tycker att vi gör det bra med arbetsinsatsen och försöker göra fler mål. Men vi åker på individuella misstag. Vi slarvar. Jag tycker att första perioden släpper vi in dem alldeles för lätt men sedan spelar vi upp oss. Men det som avgör i dag är de individuella misstagen, säger Erik Gustafsson i C More.