Leksand tunga facit – sämsta sedan 2019

Skellefteå vann bortamatchen mot Leksand med 2–1. Därmed är Leksands längsta förlustsvit på två och ett halvt år ett faktum.

Första perioden var extremt fartfylld. Båda lagen satsade allt framåt. Det var gästerna som tog ledningen via en retur som Melker Karlsson hängde högt bakom Kasimir Kaskisuo.

När Skellefteå fick ett powerplay i slutet av perioden bet hemmafansen på naglarna i oro över ytterligare ett insläppt mål. Istället kontrade Max Veronneau in kvitteringen i boxplay.

Skellefteå skulle dock utnyttja powerplayet i inledningen av den andra perioden.

Mittakten bestod av lägre tempo – men fler målchanser. Om lagen satsat allt framåt i första perioden var det i stället uppoffrande försvarsspel i mittperioden.

I den tredje perioden satsade Leksand framåt medan Skellefteå försökte – och lyckades försvara sin ledning.

– Vi kände innan att det var något speciellt i luften. Vi låg på samma poäng innan, det var som när man går in i slutspel, man kände att alla var riktigt taggade, säger Skellefteås Jonathan Pudas till C More.

Det var Leksands fjärde raka förlust, en förlustsvit som inte drabbat dalalaget sedan mars 2019.