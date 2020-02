Leksand tog första segern med ”Uffe”

Leksand har som bekant haft det tungt under säsongen, och ser ut att få sikta in sig på kval. De enda som samlat ihop färre segrar under säsongen är Oskarshamn – och de båda lagen ställdes under lördagen mot varandra i Tegera arena.

Där kunde Patrik Zackrisson ge hemmalaget ledningen i numerärt överläge efter åtta minuter – och sex minuter senare skickade Sebastian Wännström in 2-0 i samma spelform.

Första segern för Ulf Samuelsson

Marek Hrivik utökade ytterligare i den andra perioden – och återigen kom målet i powerplay.

Leksand vann med 3-0 – och bröt därmed den blytunga trenden på nio raka förluster. Segern var även den första för den nye tränaren Ulf Samuelsson, som gått utan poäng i fem raka matcher efter att ha ersatt Roger Melin.

Det här var även första gången den här säsongen som Leksand höll nollan.