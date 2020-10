Martin Karlsson spräckte matchnollan när gästande Örebro slarvade i försvaret och öppnade upp för en fin passning signerad Daniel Olsson-Trkulja, som Karlsson förvaltade på bästa sätt. Men bara några minuter senare hade Örebro kvitterat via Borna Rendulic.

I slutet av den första perioden tog Leksand tillbaka ledningen när Carter Camper dundrade upp pucken i krysset i spel fem mot fyra.

Men en dryg period senare hade Örebro inte bara utjämnat, utan även tagit ledningen med 4-2. Linus Öberg stod för både 2-2 och 4-2.

Mattias Ritola styrde in 4-3 med åtta minuter kvar att spela och injicerade en dos hopp i Leksandsspelarna.

Men Örebro höll borta Leksands kvitteringsförsök – och i stället kunde Linus Öberg sätta sitt tredje mål för kvällen, och noterades för sitt första hattrick på seniornivå.

Linus Öberg trivs med lagkamraterna

Örebro vann med 5-3.

– Det är kul att göra mål, pucken studsar rätt för mig i kväll. Två var bara att lägga in i öppen kasse, ibland ska man ha tur, säger Linus Öberg i C More.

Segern var Örebros tredje raka den här säsongen. Öberg säger till C More att han blir mer och mer bekväm med kedjekamraterna.

– Vi har pratat mycket och börjar klicka mer och mer, förhoppningsvis kan vi bygga vidare och bli ännu bättre. Det handlar om att fortsätta bygga varje dag och bli bättre både som individ och lag, säger Öberg.

Leksands lagkapten Patrik Zackrisson i C More:

– Det var en ganska slätstruken match från båda lagen, de är mer effektiva än vi är. Vi fick in någon puck i powerplay, det är det som är bra. Men i det stora hela måste vi upp, vi är för långt efter i egentligen alla moment. Vi är ett skär ifrån, vi väntar på att spelet ska ske i stället för att vi agerar.