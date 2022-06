Tanken är att Leksand ska gå in i säsongen med 13 forwards.

Klubben vill även lämna plats om det är så att någon av spelarna som gick till NHL inte skulle ta plats i höst.

Just nu är man tolv, och den sista platsen man nu givit plats för är ämnad för en riktig spetsspelare som kan gå in i toppen av laget.

Klubben fick nobben av Peter Cehlarik under våren trots att det var väldigt nära en återkomst. Schweiziska Zug kom med ett erbjudande som slovaken inte kunde tacka nej till.

John Quenneville kan bli klar i nästa vecka

Många namn har bollats och nu är man nere på ett fåtal namn, men en huvudkandidat som sticker ut och som man är i långt gångna förhandlar med.

Det handlar om John Quenneville, senast i Zürich, som man slutförhandlar med. Under sin hittils enda säsong i Europa stod han för 37 poäng på 46 matcher i Schweiz för ZSC. Tidigare under karriären har Quenneville spelat för NHL-klubben New Jersey Devils och Chicago Blackhawks.

John Quennevilles yngre bror David, spelar redan i SHL för IK Oskarshamn, som slog ut Leksand i våras i SM-slutspelets åttondelsfinal.

Om allting går enligt planen kan John Quenneville bli klar för Leksand redan under nästa vecka, enligt uppgifter till SportExpressen. Det återstår ett par detaljer, som mycket pekar på att man löser.

SportExpressen söker Leksands sportchef Thomas Johansson.