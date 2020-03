Leksand räddas kvar: ”Känner ingen glädje”

Under gårdagen kunde SportExpressen avslöja att samtliga klubbar och SHL kommit överens om en begäran till det svenska ishockeyförbundet.

Deras krav: Avsluta säsongen med omedelbar verkan.

Nu meddelar förbundet att hockeysäsongen 2019/2020 definitivt är över. De har också beslutat att samtliga lag stannar kvar i den serie som de spelade i under säsongen.

Det vill säga: Inget slutspel, inget kvalspel.

Inga lag åker ur SHL och inga lag går upp från hockeyallsvenskan.

Beslutet gäller även SDHL och Hockeyettan.

– Skönt att det kom ett beslut, det är spontana känslan. Nu vet man vad man ska förhålla sig till i alla fall, säger Leksands klubbchef Thomas Johansson.

Hur mycket har ni som klubb fått vara med och påverka?

– Inte mycket alls. Jag har själv inte varit på några möten eller fått tycka till utan bara fått information från våran vd om vad som gäller.

”Hockey går ut på att tävla”

Leksand slutade på 13:e plats i tabellen och var förberedda på kvalspel för att hålla sig kvar i högsta serien.

Känner du med lagen som kommer nerifrån, som skulle kvalat mot er?

– Det är klart man gör. Jag känner rent generellt att ishockey går ut på att tävla. Det handlar om att spela matcher och vinna och förlora. Det känns inte bra alls, ur ett sportsligt perspektiv, att det slutar så här. Men det som gör att det ändå känns bra är hälsoaspekten. Att vi värnar om spelarna och publiken och tar ett samhällsansvar. Jag vill så klart tävla, det är blandade känslor, säger Thomas Johansson.

Går det ändå att känna lite glädje och lättnad? Trots denna speciella situation är ni ändå garanterade spel i SHL nästa säsong.

– Nej, jag tycker inte det. Inte utifrån situationen. Jag känner ingen glädje alls som det är. Det är skönt att veta vad som gäller nu och man har något att förhålla sig till, men ingen glädje.

Känner oro för ekonomin

Leksand ställer nu in all verksamhet i klubben och förbereder för avslutande möten, precis som när en vanlig säsong tar slut. Thomas Johansson medger dock att framtiden fortfarande är osäker och känner oro över hur detta kommer att påverka ekonomin för klubben.

– Vi ställer in all vår verksamhet. Vi känner ansvar gentemot spelarna. Vi kommer ha avslutande möten med ledare och spelare. Allt kommer att summeras ihop som efter varje säsong, sen blir det ett par veckor off. Framtiden är fortfarande oviss, om två veckor kanske alla sitter inlåsta hemma. Sen vet vi inte hur det här kommer påverka ekonomin i framtiden, vi får se vad som händer.

Backstjärnan: ”Lider med dem”

Mattias ”Kolan” Karlsson skickar sina varmaste tankar till lagen som hade haft chansen att möta Leksand i kvalet:

– Ja vad ska man säga: lider med lagen som skulle haft chansen att gå upp en serie. Samtidigt så tror jag det är svårt att fatta ett annorlunda beslut än vad som precis gjordes. Rättvist blir det aldrig i sportens värld och idag är detta extra tydligt. Hoppas bara att alla klubbar klarar av att fortsätta bedriva verksamhet trots alla ekonomiska bortfall som blir av detta.

Sanny Lindström om SHL-beskedet