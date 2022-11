Leksand öppnade målskyttet i toppmötet mot Växjö genom Kalle Östman i den första perioden.

Men serieledarna kom tillbaka. I den andra perioden tryckte Växjö in kvitteringen tidigt och efter två snabba mål i slutet av mellanperioden var övertaget ett faktum.

– Mardrömsminuter för Leksand i matchen, säger C Mores kommentator Lena Sundqvist.

Kalle Kosslias 3-1-mål krävde videogranskning. Domarna tittade på om Martin Lundberg störde Mantas Armalis i målgården.

– Martin Lundberg står i målgården och det är en kontakt, i och för sig en stund innan skottet kommer, säger Sundqvist.

– Jag tror att Lundberg blev knuffad in i målvakten lite, säger målskytten Kalle Kosslia i C More.

Irriterat på isen efter omdiskuterade målet

Målet godkändes.

– Det är irriterat på både isen och bland supportrarna efter att 3-1-målet godkänts, säger kommentatorn samtidigt som Leksands hemmapublik buade.

Olle Alsing i Leksand om målet:

– Det är en solklar kontakt i målgården, han ska blåsa av direkt. Jag antar att det blir svårt att döma bort i efterhand men det kanske ska komma en signal tidigare, säger han i C More.

Leksand fick pucken i nät i den tredje perioden. Trots att man plockade ut målvakten lyckades hemmalaget inte kvittera.

Björn Hellkvist sågar egna laget: ”Passagerare som åker med”

Växjö vann med 3-2 – fjärde raka segern.

Leksands tränare Björn Hellkvist hade inga invändningar mot domslutet. Däremot var han kritisk mot lagets insats.

– Det är för många passagerare i dag som bara åker med. Det är några som driver spelet och gör det riktigt bra, men det är för många som inte går efter det, säger han i C More.

– I andra period tappar vi all intensitet, allt kampspel, vi delar inte ut en tackling.