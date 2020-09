Med tanke på hur Leksand stärkt upp sitt lag och hur förhållandevis lugnt det varit runt föreningen har jag väldigt svårt att se att årets lag inte kommer vara bättre än fjolårets dito . Sportchefen Thomas Johansson har spetsat till truppen rejält med bland annat en tilltänkt toppback och tre spetsforwards. Men det är på ledarsidan som den största förändringen har skett. För första gången på länge känns det som om Leksand har satt ett tränarteam som man också kan möta framtiden med. Med respekt för många av de senaste årens tränare så har nog alla mer eller mindre varit någon form av nödlösningar som sedan varit kvar sin post lite för länge. Björn Hellkvist kommer tillsammans med Fredrik Hallberg och Mikael Karlberg att förändra Leksands sätt att både spela och träna på. Det kommer vara en helt annan kravbild och spelare har redan vittnat om att kvalitén på träningarna i år varit som natt och dag mot i fjol.

Leksand är en förening som engagerar och många bryr sig om. Historiskt sett har det funnits en stor yttre påverkan på hur föreningen ska styras och vem eller vilka spelare som ska värvas in. Med nuvarande sportsliga ledning känns det som en utopi att starka personer som Thomas Johansson och Björn Hellkvist ska låta sig påverkas av någon utanför föreningen.

Det går att prata sig varm om några av förstärkningarna men det går heller inte att bortse från att spelare som Patrik Zackrisson, Johan Fransson och Mattias Ritola kommer vara bättre i år när kraven är tydligare och där Fransson och Zackrisson fått vänja sig vid spelet i SHL igen.

Det kommer vara tajt i tabellen och skillnaden mellan en åttonde- och en tolfteplats kommer vara väldigt liten. Jag har dock väldigt svårt att se att Leksand, som stärkt upp laget och tränarsidan så mycket, inte ska vara ett bättre och jämnare lag i år.

Den vore ett misslyckande om den här upplagan tvingas till kvalspel.

Målvakter

Betyg:

Leksands stora akilleshäl är målvaktssidan . Många trodde nog att det skulle ske en förändring inför den här säsongen eftersom varken Janne Juvonen eller Axel Brage imponerade. Det bör dock förtydligas att försvarsspelet i fjol stundtals var juniormässigt och att stå bakom den givmildheten som ibland bjöds på var inte alltid det lättaste. Likväl var det ett fåtal gånger som Axel Brage eller Janne Juvonen storspelade. Det var väl egentligen endast i samband med att ryktena om Jhonas Enroth florerade som finländaren radade upp några fina prestationer. I övrigt var Juvonens spel långt ifrån den nivå han värvades för vara på och faktum är nog ändå att Axel Brage var den mer stabile av de två sett över säsongen. Juvonen vann endast sex av sina 29 matcher vilket är ett brutalt uselt facit.

Om det inte hade varit för den pågående pandemin är jag övertygad om att Juvonen inte spelat i Leksand och att masarna istället värvat en ny målvakt. Men som världen och ekonomin ser ut idag lär det inte funnits möjlighet att dumpa Juvonen och hans lön på någon annan klubb.

Om det visar sig att målvaktssidan inte håller i år heller kommer Leksand att agera och värva in en målvakt. Det är jag rätt säker på.

Backar

Betyg:

I fjol värvades Johan Fransson in som tilltänkt stöttepelare och stjärnback. Det slog inte speciellt väl ut, även om Fransson inte på något sätt var dålig så var han varken dominant eller speciellt bärande. Det krävs att han höjer sin lägstanivå några snäpp i år vilket jag tar för givet att han kommer att göra med en tydligare struktur i spelet och en annan kravställning i vardagen. I år är det inte heller samma förväntningar och krav på Fransson eftersom Matt Caito plockats in från den finska ligan. I fjol svarade Caito för 43 poäng på 59 matcher vilket var flest av samtliga backar och dessutom utsågs han till finska ligans bästa back. Med det följer krav och förhoppning om offensiv leverans även om det historiskt sett inte per automatik betyder att övergången från finska ligan till SHL är en given succé. I Caito får Leksand en skridskoskicklig back som gärna följer med i anfallen och kan stå som ensam back på blå i powerplay. Kan Caito nå uppemot 30 poäng är han en stor tillgång och kraft för Leksands offensiv. Den spelare som jag tyckte var bäst i Leksand i fjol sett över hela säsongen (vid sidan av Marek Hrivik) var Jonas Ahnelöv. Det Ahnelöv presterade under den inledande månaden i fjol var bland det bästa jag sett honom göra. Dessvärre var det återigen skadebekymmer som begränsade Ahnelöv till endast 37 matcher. Det jag gillar med Ahnelöv är att han ofta inger ett lugn och att han uppträder med pondus. Det gör honom till en nyckelspelare och för Leksands del är det bara hoppats att han får hålla sig skadefri för en gångs skull. Bakom Fransson, Caito och Ahnelöv saknar jag en topp fyra-back. Daniel Gunnarsson har ett fint skott och spelsinne men inte riktigt farten i benen för att vara en toppback i SHL. Lucas Nordsäter tog fina kliv i fjol och uppträdde stabilt utan att för den delen glänsa. Patrik Norén är hemma igen efter ett par år i Skellefteå. Han ska stå för stabilitet och är en gedigen och bra back som spelar uppoffrande och gör jobbet i det tysta. Mattias Göransson har gjort ett år i SHL och borde kunna utvecklas. Detsamma går att säga om både August Berg som i fjol var utlånad till Södertälje och Calle Själin som var utlånad till Västerås.

Jag tycker att den här backsidan ser helt okej ut även om det känns som att det är back som saknas i kategorin topp fyra.

Forwards

Betyg:

Leksand kommer att kunna mönstra en förstakedja med Peter Cehlárik, Marek Hrivik och Carter Camper. Det borde rimligtvis vara en enhet som kan bära masarnas offensiv . Sett över säsongen i fjol var Marek Hrivik den största positiva överraskningen. Slovaken var stabil i egen zon och skicklig i det offensiva spelet vilket 30 poäng på 46 matcher var ett bevis på. Förutsatt att Hrivik håller sig skadefri törs jag nästan ta gift på att han når upp i 40 poäng. Hrivik ska ha varit en stor anledning till att Leksands, med hjälp av supportrarna, lyckades värva Peter Cehlárik från Boston Bruins organisation. Det kan säkert krävas en startsträcka för Cehlárik innan han är varm i kläderna och bekväm med den större isytan i SHL. Av det jag sett under försäsongen verkar dock startsträckan vara obefintligt vilket så klart lovar gott.

Careter Camper har öst poäng in i farmarligan under många år. Här skiljer sig dock mina rapporter rejält då en källa var förvånad över att han fick chansen i Sverige och att han var en spelare som höll sig på utsidan och hans poängskörd till stor del bestod av andraassist. En annan källa var dock övertygad om att Camper skulle passa utmärkt in på de europeiska rinkstorlekarna och få utrymme för sitt spelsinne. Återstår att se vem som får rätt men något bägge var överens om var att Camper var beroende av skickliga spelare omkring sig för att kunna producera och att han inte bär en kedja själv.

Om vi lekar med tanken att ovan nämnda trio utgör en förstakedja kan till exempel Otto Pajanen gå som center mellan Patrik Zackrisson och Oskar Lang. Det skulle skapa två potentiella offensiva hot bland kedjorna att jämföra med i fjol när man knappt fick ihop en sådan kedja. Fördelen med årets lagbygge är att det finns många fler alternativ på centerplatserna vilket skapar en större bredd och möjlighet att förändra om spelet hackar under säsongen.

Det finns också en bättre dynamik i årets forwardsuppsättning än i fjol. Både Nils Åman och Emil Heineman kommer att kunna sätta press på de äldre spelarna och ge en tydligare konkurrenssituation. Och med tanke på att Björn Hellkvist varken bryr sig om namn, tidigare meriter eller ålder kommer duon definitivt få en rejäl chans. Det sätter en naturlig press på spelare som Mattias Ritola, Sebastian Wennström och Daniel Olsson Trekulja för att nämna några.

Fjärdekedjan med Martin Karlsson, Jon Knuts och förmodligen Fredrik Forsberg kommer säkerligen vara intakt. Det jobb som Karlsson och Knuts har gjort för Leksand under flera års tid kanske inte gett de största rubrikerna men det har gett duon en väldigt hög status hos supportrarna.

Tränare

Betyg:

Björn Hellkvist, huvudtränare (NY!), Fredrik Hallberg, assisterande tränare (NY!), Mikael Karlberg, assisterande tränare (NY!)

Den här tränarkonstellationen attraherar mig väldigt mycket och är nog den bästa som Leksand förfogat över sedan Wayne Flemmings dagar . Björn Hellkvist kommer att förändra kulturen i Leksand och sätta ett spel i samarbete med sina assisterande tränare och sportchefen Thomas Johansson. Fredrik Hallberg är en av de mest hockeykunnige jag har träffat och hans passion för hockey och detaljer är beundransvärd. Hallberg trivs att vara i skuggan och har inget behov av att stå längst fram. I Mikael Karlberg har man ett stort Leksandshjärta och en stark förankring till klubben. Karlberg är duktig på att utveckla - och se spelarna och har haft många olika roller i föreningen och är därav mångsidig.

Leksand har en historik av att sparka tränare. Jag har svårt att se att den här konstellationen kommer att gå samma öde till mötes. Det är helt enkelt Leksands största tillgång här och nu och dem ska staka ut framtiden för föreningen och skapa en tydlig röd tråd för hur man ska spela och träna som Leksandsspelare.

Stjärnan

När säsongen väl summeras kan spelare som Carter Camper, Peter Cehlárik och Matt Caito mycket väl utvecklats till stjärnspelare i SHL. Det är dock långt ifrån en garanti. Här och nu lyfter jag fram Marek Hrivik vars spel i fjol imponerade. Med tanke på att omgivningen är bättre i år känns det som om Hrivik borde kunna spela på en ännu högre nivå.

Bästa nyförvärv

Om Leksand ska ta nästa kliv och etablera sig som ett stabilt lag, som också på sikt kan aspirera på en kvartsfinalsplats, måste den dagliga verksamheten bli bättre. Därför var det direkt nödvändigt att hitta en långsiktighet och trygghet på ledarsidan. Det tycker jag verkligen att man fått i och med att man plockade in Björn Hellkvist. Även om jag hade åsikter kring huvudpersonens uttalanden i samband med att han gjorde sig omöjlig i Modo i våras går det inte att förbise att han är en perfekt tränare för Leksand. Hellkvist har en stil där han tror stenhårt på sig själv och sin spel- och träningsfilosofi vilket gör att han inte heller påverkas av det tryck som kan uppstå i en by som Leksand om man radar upp några förluster.

Poängkung

Marek Hrivik , 41 poäng

Talangen

Emil Heineman, Nils Åman och Alexander Lundqvist är tre intressanta unga spelare som skapar en bra dynamik och mix mellan äldre spelare och unga talanger. Det behövs för att sätta en nödvändig press på flertalet av de äldre spelarna. Det är framförallt Åman och Heineman som jag tror kommer kunna sätta avtryck i år. Heineman är fortsatt junior och kommer säkerligen vara med i snacket om en JVM-plats framåt jul och nyår.

Mest värdefulla spelare

Jag håller Marek Hrivik högt och ser honom som en av seriens bästa forwards . Jag gör det till stor del för hans mångsidighet och för att han är en riktig lagspelare. Likväl som han kan täcka skott i boxplay kan han styra upp ett powerplay och producera offensivt. Att Leksand fick behålla Hrivik trots att ryktena tidigt sa att han nog skulle lämna är den viktigaste ”rekryteringen” som Leksand gjort på spelarsidan.

Doldisen

En spelare som jag fattade tycke för i fjol var backen Lucas Nordsäter . Inte den som sticker ut på något sätt utan står för ett gediget och bra jobb. Jag tror dessutom att Nordsäter kan ta ytterligare kliv den här säsongen och ges större möjlighet till individuell utveckling med tränare som dagligen jobbar med video som ett verktyg för feedback.

Profilen

Det är upp till bevis för Patrik Zackrisson efter ett tveksamt fjolår. Rutin i massor och nu också kapten. Zackrisson tvekar inte att säga vad han tycker och tänker och är en härlig kille utanför isen och ordentligt tjurig på den samma.

Supporterrösten - Martin Söderek

”Känslan är att Leksand ska gasa sig ur den här pandemibacken man står inför. Thomas ”Tjomme” Johansson har ju i princip fått fatt på och lyckats locka till sig alla spelare (och ledare) han gett sig ut på jakt efter, vilket så klart skruvar upp både kravbild och förväntningar. Klubben spände bågen rejält när de i fjol snackade om slutspel hela sommaren, men den här säsongen tycker jag att man som leksing utan att skämmas kan hoppas på en plats i den fortfarande lika menlösa åttondelsfinalen. Cehlárik, Camper, Caito och Hrivik får dock ursäkta, de spelare som ska bli absolut roligast att följa i vinter är Heinemann och Åman. Spelare från de egna leden, varav den förstnämnda uppväxt i byn, som lyckas värmer alltid lite extra.”

Potentiell förstafemma

Forwards: Peter Cehlarik - Marek Hrivik - Carter Camper

Backar: Jonas Ahnelöv - Matt Caito

Målvakt: Janne Juvonen

Sanny Lindströms tabelltips