Guldhjälten från 2017 står säkert överst på många HV-supportrars önskelista.

Backen tillhör Buffalo, men har utgående kontrakt, och vid en återkomst till Europa har han också uppgetts vara lite av ett drömförvärv på klubben.

Men det är långt bort.

Enligt Expressens uppgifter väntas Pilut istället spela för en klubb i Schweiz om han återvänder till Europa.

Pilut på väg till Schweiz

Trovärdiga uppgifter säger att det handlar om ett tvåårsavtal med en klubb i Schweiz.

Pilut lämnade HV71 2018. Då hade han gjort starka 38 poäng från backplats i SHL. Han skrev ett NHL-kontrakt med Buffalo, och försökte slå sig in under två säsonger. Det lyckades dock inte riktigt, och under säsong två blev det mest AHL-spel.

Då skrev han på för ryska Traktor Chelyabinsk och spelade där under två år. Men efter att Ryssland inte längre var ett alternativ för de flesta svenska hockeyspelare, så valde Pilut att ge Buffalo en ny chans.

Det har blivit en del NHL-spel, men mestadels har det handlat om AHL-spel med Rochester Americans. Nu pekar därför en hel del på att han återvänder till Europa. Då blir det dock inte HV71.

Utan troligtvis spel i Schweiz, där man är muntligt överens med en klubb.