Filip Berglund har Bergsbyns SK som moderklubb men gick till Skellefteå AIK redan innan han blivit tonåring. Sedan dess har han varit klubben trogen – men efter fyra säsonger som ordinarie i SHL står det nu klart att han flyttar vidare.

Den 22-årige backen har skrivit på ett tvåårskontrakt med Linköping.

– Jag ser det som något väldigt spännande. Det blir första klubben för mig utanför Skellefteå och det känns jäkligt att få se något annat och hur det fungerar i en annan miljö. Jag hade ett väldigt bra snack med ”Pajen” (general manager Niklas Persson) och även fast LHC hade en tuff säsong i år så har föreningen något väldigt intressant på gång, säger han till klubbens hemsida.

Berglund återförenas med Robertsson

Med 20 poäng den här säsongen satte Berglund nytt personligt rekord den här säsongen.

– Jag var en offensiv back under min tid som junior för att sen utvecklas mer till en tvåvägsback när jag kom upp i SHL. Nu kommer jag med en bra säsong i ryggen där jag har fått göra en hel del poäng och spela i powerplay, så jag hoppas kunna fortsätta bidra offensivt i LHC-tröjan, säger han.

I Linköping återförenas han med Bert Robertsson, som var tränare i Skellefteå när Berglund tog steget upp i a-laget.

– Det är klart att det har spelat in att Bert är tränare i LHC. Jag hade honom under tre år i Skellefteå, vi känner varandra väl och vi har ett samarbete som har funkat bra. Jag känner att jag har utvecklats mycket under honom och han är ju en person som går ”all in” i allting han gör. I och med flytten till Linköping så hoppas jag kunna utvecklas ännu mer och lyfta mitt offensiva spel ännu mer och bidra med poäng till LHC, säger Berglund till LHC:s hemsida.