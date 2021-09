Laget föll ihop efter sågningen

Luleå ledde med 3-1 borta mot Timrå i slutet av den andra perioden.

Men en sen reducering från Jacob Blomqvist gjorde att hemmalaget hade vittring inför sista perioden. Då sågade Luleås Erik Gustafsson sitt eget lag inför avgörandet.

– Jag tycker det är oerhört slarvigt från vår sida. Dåliga passningar. Jag tycker de vinner de flesta närkamperna. Vi spelar rakt in i deras forecheck och de får komma snabbt genom mittzon när vi slarvar. Det blir oerhört jobbig hockey för oss att spela, säger Gustafsson i C More.

Gustafsson klagade på flera saker i Luleås spel.

– Jag tycker faktiskt att vi gör en riktigt dålig match hittills. De är det bättre laget. Det här är inte den hockey vi vill spela. Det är för dåligt just nu och vi måste upp om vi ska vara det topplaget vi vill vara.

Luleå kollapsade mot Timrå

Den sista perioden blev den allra sämsta för Luleå. Perioden slutade 3-0 till Timrå som vann matchen med 5-3.

– Vi får analysera i vår stuga och hitta åtgärder, säger Luleå-tränaren Thomas Berglund i C More.

– Det här är vår sämsta match. Det är match på lördag igen så vi får se till att hitta en väg tillbaka.

Det var mer muntert i Timrå som fick fira på en kokande arena.

– Det var så jävla roligt det här, säger Per Svensson i C More.

– Man gläds med alla som inte har fått göra det här på 550 dagar. Det är inte bara vi spelare. Att få göra det med publiken och göra det med dem är häftigt.

Publiken tillbaka på arenorna