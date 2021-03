Det började annars bra för hemmalaget Färjestad.

I den första perioden öppnade Jakob Forsbacka Karlsson, som lämnade just Växjö tidigare under säsongen, målskyttet när han lurade Viktor Fasth i ett friläge.

Men Växjö skulle komma att vända matchen och till slut vinna med 2-3, trots en intensiv slutforcering av FBK.

Smålänningarnas andra seger över Färjestad denna säsong.

– Det är lite för enkelt för dem att ta sig in i vår zon. De kastar in pucken på mål och har mycket folk där. Vi är för mesiga och vinner alldeles för få kamper, menade Victor Ejdsell i C More.

Färjestads kapten var kritisk till hur laget i stunder uppträdde mot serietvåan Växjö.

– Man måste gå till sig själv och i stridens hetta, i varje kamp, göra allt du kan för att vinna pucken till vår favör. Vi är inte riktigt där. Stundtals spelar vi bra, men inte tillräckligt ofta.

Spännande vecka för Växjö: ”roliga matcher”

Växjö tog därmed sin tredje raka seger i SHL, samtidigt som Färjestad inkasserade sitt tredje raka nederlag.

– Det var en jämn match, som det brukar vara här uppe i Karlstad. Jag tycker egentligen att vi har första tio, sen har de sista tio av den första, men de kommer därifrån med 1-0. Men vi kämpar oss tillbaka, då kommer målen. De får in ett slumpmål och trycker på, det blir press i slutet men vi löser det bra, säger Joel Persson.

Växjö kommer från ett tio dagar långt uppehåll samtidigt som Färjestad spelat två matcher under veckan som varit.

– Det är inte optimalt, men samtidigt denna säsong kan det hända vad som helst. Matcherna har blivit flyttade, man har nästan blivit van det. Vi gör det bra, men man vill ju ha in 2-3 matcher i veckan så man kommer in i ett flow... men jag pratar för mig själv när jag säger att gärna har mer matcher än träningar, säger Joel Persson.

Nu väntar match mot HV71, som kämpar för sin överlevnad.

– Det är ett derby, det är alltid speciella matcher, roliga matcher. Vi går för att vinna, samtidigt har jag ett par kompisar i HV71 och det går tungt för laget, de krigar allt de kan för att hålla sig kvar. Jag såg att de förlorade nu i kväll igen, vilket gör att de kommer komma grymt revanschsuget. Det gäller att vi är på g direkt.

På lördag möter de Rögle, som Växjö jagar i kamp om seriesegern.

Ganska rolig vecka?

– Ja, som du säger så är det först derby sen mot Rögle som vi slåss mot om seriesegern. Förhoppningsvis kan den här veckan bli som vanligt, men man vet aldrig.