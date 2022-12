Kritiken efter förlusten: ”Lite konstigt faktiskt”

Frölunda blev överkörda under de två första perioderna i Ängelholm under söndagskvällen. Rögle ledde då med hela 4-0 och efter matchen konstaterade Mats Rosseli Olsen att han och hans medspelare inte var vakna under första 40 minuterna.

”Vi fick en dålig start som förstörde för oss, då är det klart svårt att komma tillbaka efter det” sa norrmannen.

Parallellt med den första perioden spelades VM-final i fotboll, detta då matchen mellan Argentina och Frankrike gick till förlängning.

Väl i första periodpausen avgjordes finalen på straffar.

”Undrar hur de tänkte”

Men att fotbollen på något sätt gjorde Frölundaspelarna splittrade i huvudet håller inte Mats Rosseli Olsen med om.

Däremot är han skeptisk till schemaläggningen av gårdagskvällens SHL-match.

– Jag tror inte att vi stördes av fotbollen men jag undrar hur man kan spela en SHL-match samtidigt som det pågår en VM-final. Ja, jag undrar hur de tänkte när de planerade schemat. Det var lite konstigt faktiskt, säger 31-åringen och fortsätter:

– De flesta kollade nog VM-finalen och inte hockey på tv klockan 18 om man säger så.

”Kul för Messi”

Enligt Rosseli Olsen var det ingen i omklädningsrummet som följde straffarna i periodpausen, men den fotbollsintresserade norrmannen tänker inte missa dramat som Argentina till sist vann.

– Jag ska se matchen i efterhand. Jag vet ju om resultatet men jag känner att jag måste se matchen.

Var det rätt lag som vann?

– Ja, det var kul för Messi tycker jag. Jag är inget stort fan av vare sig Argentina eller Frankrike men det var roligt att Messi fick vinna.

