Nio veckor. 63 dagar. 17 matcher.

Så länge sedan var det som Malmö Redhawks tog tre poäng.

Det var borta mot Färjestad och Malmö vann matchen med 4–1.

I kväll var just de regerande mästarna på besök i Malmö arena, när bottenlaget Malmö jagade ett trendbrott.

Och det fick de.

Söderberg tvåmålsskytt

I den första perioden tog de ledningen, när Carl Persson tryckte in en retur, och innan perioden var slut utökade Carl Söderberg till 2–0.

Drygt sex minuter in i den andra perioden gjorde Söderberg sitt andra för kvällen. Han kom in med fart i offensiv zon och fick i väg ett skott som letade sig in bakom Dennis Hildeby.

– Kul att Carl får göra två mål, jag tycker kanske han gör sin bästa match för säsongen i dag, säger Tomas Kollar.

Malmö har haft stora problem att behålla ledningen på hemmais under säsongen och få i hemmapubliken trodde nog det var avgjort när den tredje perioden inledes.

Backen avgjorde

Desto fler kunde andas ut när Adam Ollas Mattsson gjorde 4–0 med tio minuter kvar.

Det blev också slutresultatet och Malmö Redhawks tog därmed sin första seger efter ordinarie tid på drygt två månader.

Sist laget tog tre poäng på hemmais var den 2:a oktober mot Brynäs. Kvällens seger var den första trepoängaren hemma på 116 dagar och 16 hemmamatcher.