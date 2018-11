Höstens stora succé och tidigare serieledare – Linköping – har plötsligt hamnat i en knivig sits.

Efter sex raka förluster var laget rejält pressat.

Och borta mot HV 71 gav Mattias Tedenby hemmalaget direkt när han tryckte in 1-0.

Men den här gången skulle Linköping inte ge sig i första taget.

Mattias Karlsson matchvinnare för LHC

I början av andra perioden kvitterade Dan Pettersson med en styrning framför mål. Och kort senare tryckte Mattias Karlsson in 2-1-målet när han placerade in pucken upp i krysset.

Karlsson gjorde inte bara sitt första mål för säsongen. Gästernas nummer 36 såg också till att förlänga Linköpings smått fantastiska bortasvit mot just HV 71. "Cluben" har inte förlorat i Kinnarps arena sedan säsongen 2014-15.

– Jag lyckas gå runt backen och ser att den gick in. Det var gott, säger Karlsson till C More.

– Vi släpper loss och har bättre passningsspel genom hela banan i andra perioden, fortsätter han.

I tredje perioden tryckte Jimmy Andersson 3-1 som också blev slutresultatet. Linköping lyfter därmed till tredjeplats.

HV 71 ligger på elfteplats.