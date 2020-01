Får drömförstärkning efter förlösande seger

Robin Johansson gav Linköping ledningen i första perioden när han tryckte in 1-0 i första perioden framför mål.

Linus Sandin kvitterade därefter till 1-1.

HV 71 kom med förnyad energi till tredje perioden – men efter slarvigt försvarsspel höll sig Linköping framme, bröt ett uppspel och Joe Whitney höll sig framme och satte 2-1.

Linköping bröt mardrömssviten

Minuterna senare pangade Sebastian Karlsson in 3-1 från nära håll efter en fin passning av Filip Karlsson, vilket tog krislaget ett stort steg närmare tre poäng.

HV 71 tog ut målvakten i ett desperat försök att jämna ut matchen – då passade Broc Little på att sätta 4-1 i tom kasse.

Linköping bröt därmed den fruktansvärda sviten på tio raka förluster och lyfter från jumboplatsen till 12:e plats i SHL. För HV 71 var förlusten den femte raka.

– Det är få saker som slår den här känslan, säger Sebastian Karlsson till C More.

Jonas Junland klar för Linköping

Nu väntar dessutom ytterligare förstärkningar för Linköping. SportExpressen har sedan tidigare – i podden ”Sanny & Svensson” – avslöjat att backen Jonas Junland är överens med klubben om ett långtidskontrakt.

Sportchefen Niklas Persson ville, under en intervju med C More, inte bekräfta att 32-åringen är helt klar för klubben ännu.

– Det är klart att vi vill ha hem honom. Men det ska lösa sig också. Det är en del grejer som inte är lösta. Jonas ska sätta den där kråkan på papperet för att det ska vara klart, säger han.

Men enligt Corren är affären helt klar. Junland måste dock, för att inte riskera dubbel beskattning, vara ute ur Sverige i 183 dagar innan han kan återvända, enligt tidningen.

I sådana fall betyder det att han som tidigast kan debutera mot Skellefteå 1 februari.