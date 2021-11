Rasar mot utvisningen: ”Ger upp, kan vara tyst”

Det stormar rejält kring Djurgården Hockey.

De var pressade att vinna en svår bortamatch mot Skellefteå under torsdagskvällen – men det skulle vara lättare sagt än gjort.

Det dröjde till den andra perioden för att Skellefteå skulle göra det första målet. Linus Karlsson slog till efter fyra minuter spelade. I den elfte minuten var det en annan Karlsson som utökade, nämligen Melker.

Hemmalaget gick in i den tredje perioden med en säker 2-0-ledning. Men Djurgården skulle inte ge upp.

Marc-Andre Gragnani reducerade och bortalaget kände hoppet. Men förlustsviten skulle inte brytas. Jonathan Johnson satte 3-1-målet och säkrade vinsten.

Sörensen: ”Då ger jag upp”

Efter matchen var Djurgårdens Marcus Sörensen irriterad över förlusten men även över utvisningen han åkte på, ”abuse of officials”.

– Jag förstår inte hur jag kunde få två minuter för ingenting. För det första pratar jag inte ens med honom (domaren), jag säger ”wakey wakey”. Ska vi ha två minuter för wakey wakey i svensk hockey då ger jag upp och kan vara tyst bara. Jag vet inte vad jag ska säga jag är less nu, säger han i C More.

”Wakey wakey” betyder ”vakna”.

Djurgården ligger sist i tabellen och har förlorat fyra raka matcher samtidigt som Skellefteå ligger på tredje plats.

