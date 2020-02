Sämst genom tiderna efter den nya förlusten

Leksand spände musklerna inför återkomsten till SHL, och inför säsongen värvade den klassiska klubben in etablerade svenska stjärnor som Patrik Zackrisson, Jonas Ahnelöv och Johan Fransson tillsammans med hajpade importer som Marek Hrivik, Spencer Abbott och Janne Juvonen.

Efter 41 omgångar är Leksand SHL:s sämsta lag. Och med bara elva matcher kvar av grundserien är laget efter dagens förlust mot Luleå nu nära att tvingas kvala för att behålla sin SHL-plats till nästa säsong.

Det skiljer nu nämligen 13 poäng upp till Linköping ovanför kvalstrecket, och skulle Linköping vinna kvällens match mot HV71 så utökas avståndet till 16 poäng.

Mardrömsmatch mot Luleå - efter målvaktstavla

Dagens förlust mot Luleå var också en plågsam sådan då Leksand började matchen bra men ändå tvingades se Luleå ta ledningen när Daniel Sondell direktsköt in pucken från blålinjen.

I den andra perioden kom sedan en rejäl tavla att avgöra matchen. Det när målvakten Axel Brage släppte in ett löst skott från sargkanten. Pucken gick längs isen och in under benskydden på Brage som var väldigt olycklig i situationen som innebar 0-2 till gästerna.

– Det är inte det bästa ingripandet av Leksands målvakt, säger C Mores kommentator Peter Backe om situationen.

I den tredje perioden kom dock Leksand att få jubla när Sebastian Wännström prickade in reduceringen efter bara 29 sekunder, men målet dömdes bort efter videogransknign då Marek Hrivik bedöms ha stört Joel Lassinantti målgården – och mindre än minuten senare utökade i stället Luleå till 0-3 då Konstantin Komarek hittade nätet.

Statistiken visar - Leksand sämst i SHL:s historia

Efter matchen kom statistikkontot ”Domarna.se” att dela en statistik som visar hur pass tung säsong Leksand har.

I och med att de i kväll blev nollade har de nu lämnat isen mållösa sex gånger under säsongen, vilket är tangerat bottenrekord i SHL. Det senaste laget som gjorde det var... Leksand(!) som säsongen 05/06 noterades för samma statistik.