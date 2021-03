Kravet på HV efter nya förnedringen

Efter bottennappet mot Leksand i tisdags blev det klart att HV71 kommer få kvala neråt.

Men tre matcher återstod av grundserien – en tid att ”spela ihop oss” och få en bra känsla som Axel Holmström menar.

– Vi har ett jävligt stort ansvar att hålla kvar HV i SHL, säger han.

Istället blev det en ny förnedring – 0-7 mot Oskarshamn.

– Idag var det snarare ett steg bakåt än ett steg framåt och det är helt otroligt. Det känns inte som att det är någon som sticker ut åt något håll, utan det är en kollektiv jävla kollaps från första till sista gubbe.

Vad var det som hände där ute?

– Det är väl det vi måste fråga oss själva, det är två matcher i rad nu det är helt under kritik. Man skäms varenda sekund där ute, man finner nästan inga ord längre. Det är under all jävla kritik, man skäms. Det är så jävla dåligt så man blir mörkrädd. Det känns som att vi försöker, viljan är väl någonstans där men det känns som att vi spelar med huvudet under armen.

Holmström suckar och fortsätter:

– Just nu är det lite svårt att sätta ord på allting faktiskt. 6-0 i tisdags och fan 7-0 i dag... det är inte försvarbart, det är inte acceptabelt och det är inte respektfullt mot våra fans, sponsorer eller någon. Det är under all kritik, det är två matcher kvar nu på grundserien, vi behöver prata ut och reda ut och få ordning på det här så vi kommer väl förberedda in i det som kommer i slutet. Vi behöver verkligen rycka upp oss. Allt det vi slåss för är att ha en SHL-biljett nästa år också, det är det vi behöver få ordning på.

Problem med målskyttet: ”Inte ens i närheten”

Två raka matcher utan mål – och det har inte varit målrikt innan dess heller för HV71.

Målskyttet har minst sagt varit ett problem.

– För att få bra målchanser måste du ta dig igenom mittzon på ett enkelt sätt och skapa lägen. Just nu skapar vi inte ens någonting, i dag har vi kanske två bra lägen max… sätter vi dem så gör vi två mål, vi är inte ens i närheten av att vinna ändå.

Holmström fortsätter:

– Någonstans måste vi kanske börja med att varenda spelare ska göra allt i sin kraft för att vinna sin närkamp och sen få ordning på det tråkiga och sen får resten komma. Målskyttet har varit ett problem nu, vad fan 20 sista omgångarna. När inte PP stämmer gör vi inga mål, men det är inte bara det som inte fungerar när man förlorar med 7-0, det finns en del att prata om.

0-7 mot ett eventuellt kvallag, det måste vara en ”wake up call”?

– 100%. De är ju först på varje puck, de fick lägga långa puckar bakom oss, de vann pucken i vår zon, vann kamperna runt Gunnar, runt deras mål, det är inte accepterat någonstans. Det finns inget bra med den här matchen utan det är bara att nollställa, prata om det. Vi har två matcher kvar nu att få till något bra, få en bra känsla och den biten, det är allt som betyder något nu… att vi accepterar läget och reder ut det, det är allt det handlar om nu. Solen kommer gå upp i morgon, det är det mindsetet vi får ha och vi tillsammans där inne får fan i mg lösa det här. Vi har ett jävligt stort ansvar att hålla kvar HV i SHL, avslutar han.