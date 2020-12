”Kommer aldrig glömma bilden av honom i bilen”

Snygga prestationer på isen, svarta rubriker och infekterade klubbyten.

Och mycket mer.

Runt Örebro-stjärnan Robin Kovács händer det ofta saker, och så har det varit ända sen han var en liten grabb uppvuxen söder om Stockholm.

Med en pappa med ungerska rötter och en farfar som fotbollsproffs var en hockeykarriär knappast given för Robin, men det var på hockeyrinken han hittade glädje och fick utlopp för all energi.

Som barn var han vad många skulle kalla en ”bråkstake”, och när han gick i åttan fick han diagnosen adhd.

– Det var ganska sent. Jag hade mycket problem i skolan och kunde inte sitta still och så. Jag var hos rektorn mycket och störde många i klassen. Jag tror många skulle säga att jag var en bråkstake som hade problem att lyssna. Men när jag fick diagnosen föll bitarna på plats och jag förstod varför saker var som de var. Jag var nog rätt busig och jobbig att ha att göra med.

”Jag var på is direkt efter skolan och tränade fram till kvällarna nästan varje dag när jag växte upp.” Foto: SVEN LINDWALL

Gränsen mellan busig och bråkig är ibland hårfin.

– Jag var både och. På ett sätt var det rätt skönt att få reda på varför saker var som dem var och jag fick också börja i en mindre klass och kunde få mer hjälp. Jag har dyslexi också så att få börja i en mindre klass hjälpte mig att till sist klara av grundskolan.

Har du varit retad i skolan på grund av dina diagnoser?

– Inte retad kanske men många var på mig för att de visste att jag var lätt att få i gång och kunde tända till. Men när jag fick förståelse för varför jag kunde agera som jag gjorde så var det lättare att hantera.

Många säger att det går att använda adhd som en ”superkraft” och dra nytta av det i exempelvis idrott. Hur har diagnosen format dig?

– Det är absolut så att jag tränat mycket och alltid velat göra saker. Jag var på is direkt efter skolan och tränade fram till kvällarna nästan varje dag när jag växte upp. Där kan jag tro att mina föräldrar tyckte det var ganska skönt att jag var på is och fick ut min energi. En stor anledning till att jag har de kvaliteter jag har i dag är tack vare all den träning och lek jag gjorde på isen när jag växte upp.

Dementerar slagsmålet med föräldern

Han fick sin hockeyfostran i Flemingsberg och spelade i ett lag som var känt för sin attityd.

– Vi var väldigt bra, ett av de bättre lagen i Stockholm. Vi var nog kända för att vara rätt hårda och busiga på isen, ett tufft lag. Vi var många med utländskt påbrå så det var rätt hård attityd och vi var inte särskilt omtyckta av motståndarna och deras föräldrar. Jag vet inte hur många gånger det slogs på både träningar och match.

Jag hörde att du, under en match, ska ha gett dig upp på läktaren för att slåss med en förälder till en i motståndarlaget. Stämmer det?

– Haha. Jag har också hört det. Men jag satt utvisad och någon började skrika på mig. Då kastade jag upp klubban och började skrika tillbaka. På den tiden hade man inga gränser. Jag tror jag fick matchstraff och kan bara skratta åt det i dag.

Redan i unga år sågs Robin Kovács som en stor talang och spelade bland annat TV-pucken 2010 som underårig. Året därefter öste Kovács in poäng i samma turnering och ansågs då vara en av sin årskulls (1996) bästa spelare.

– Jag har alltid varit ganska duktig och gjort många mål och poäng. Jag levde mycket på min talang när jag var yngre men det kom till en gräns under mitt första år i AIK:s A-lag. Jag var 17-18 år och hade Michael Nylander som coach i AIK och han lärde mig väldigt mycket om vad som krävdes för att ta nästa steg och hur man skulle köra fysträning. Det hade jag knappt gjort innan. Där hjälpte ”Nyllet” mig väldigt mycket.

Foto: SVEN LINDWALL Foto: SVEN LINDWALL Robin Kovács hade en lysande tid som junior. Foto: SVEN LINDWALL Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Som junior vann han poängligan i AIK under sitt första år i seniorhockeyn, han draftades av New York Rangers (som han senare skrev kontrakt med), och vann Guldgallret som Hockeyallsvenskans bästa junior.

– Det var en häftig tid. Jag var 17 år när jag skrev kontrakt och allt hade gått väldigt snabbt. Det var coolt. Många hade ändå tvivlat på mig men det var ett skönt kvitto att få. Jag var över på campen två år i rad och det andra året gick det skitbra. Jag fick spela sju av åtta träningsmatcher med Rangers och kände att jag var nära en plats men blev nerskickad till farmarlaget som sista gubbe.

– Där fick jag inte spela mer än sex, sju minuter per match. Inget powerplay. Mest spel i en fjärdekedja och det blev inte som jag hade tänkt mig. Jag var bara 18 år, satt själv i en lägenhet och hade det rätt tufft. I efterhand kanske det ändå var bra och jag utvecklades som person och fick ta hand om mig själv.

Men om den tiden i Kovács liv var tuff skulle han erfara något mycket värre sommaren 2017.

Då förändrades hans liv för alltid.

•••

Han väger orden noggrant. Funderar länge, leendet som nyss bredde ut sig i hans ansikte är borta. Robin Kovács blick flyttar sig ut över en grådaskig parkering i Örebro.

Han harklar sig, samlar sig, och börjar berätta om den där sommardagen för tre år sedan som för alltid kommer att förfölja honom och påverka hans liv.

Det var midsommarafton, och Robin och ett kompisgäng hade åkt från Stockholm till Nynäshamn för att delta i ett event för att stötta en femårig flicka som drabbats av cancer.

Hon hade en sista önskan, och det var att få åka sportbil.

– Vi samlade ihop ungefär 250 sportbilar via en Facebookgrupp och åkte till Nynäshamn. Vi var där med henne hela dagen innan jag och mina kompisar åkte tillbaka till Stockholm igen, säger Robin.

Han fortsätter:

– Det går ganska fort på vägen hem. Jag kör först och strax där bakom är min bästa kompis i sin bil. Det är tvåfiligt och när jag ska köra om en bil så lägger den sig i ytterfilen. Jag blinkar med helljusen och hon lägger sig i innerfilen igen. När jag kört förbi henne går hon sig ut i ytterfilen igen och ser inte att mina kompisar kommer bakom. Hennes bil touchar baksidan av min kompis bil som…

Han levde, men han var inte där. Han var helt likblek

Robin stannar upp och tar en klunk av vattnet. Knäpper händerna, lägger dem på bordet och lutar sig framåt. Han sänker rösten men fortsätter att berätta.

– Bilen voltar ut på en golfbana och landar 250-300 meter bort. Jag förstår att nåt har hänt och kollar i backspegeln och ser bara ett stort rökmoln. Jag tvärnitar, vänder om och åker tillbaka i vägrenen på motorvägen. Jag kastar mig ur min bil och springer ut på golfbanan där kompisens bil landat. Min ena kompis, som satt på passagerarsidan kunde ta sig ur bilen med ett brutet ben. Min barndomsvän som körde bilen….

Robin tar en lång paus.

– Han, han, han var liksom... han levde liksom. Jag var först där. Jag fick upp dörren och kunde ta bort krockkudden. Han levde, men han var inte där. Han var helt likblek.

– Det var en jobbig syn som jag aldrig kommer glömma och som jag kommer bära med mig för alltid.

Hans vän avlider, och olyckan blir en stor nyhet. Det som hände påverkar Robin Kovács mycket starkt. Han säger att han befann sig i ett tillstånd av chock.

– Vi satt hemma hos min barndomskompis familj varje dag i en månads tid. Den första tiden pratade vi inte ens utan satt tysta och stirrade på varandra och grinade mest. Efter typ en månad kunde vi börja prata lite men ibland känns det knappt som om jag minns det här utan mer som om det var en mardröm.

”Rangers hade bestämt sig tidigt att jag inte hade någon framtid där” Foto: SVEN LINDWALL

Samtidigt som Robin sörjer sin bäste väns bortgång fortsätter livet och han måste göra sig redo för en ny säsong i Nordamerika där han ska försöka slå sig in i New York Rangers.

– Jag kände direkt att jag inte var där mentalt och jag hade knappt kunnat träna nåt under hela sommaren. Jag kände också att Rangers hade bestämt sig tidigt och att jag inte hade någon framtid där. Därför ringde jag till min agent och sa att jag behövde komma hem till Sverige och börja om igen.

Visste Rangers om incidenten?

– Ja. De hade fått reda på det. De kanske inte brydde sig så mycket om mig som person och hur jag mådde utan det var mer att jag skulle prestera.

Tror du att händelsen kan ha förstört dina NHL-chanser?

– Det hade nog sett annorlunda ut om det inte hänt. Men jag tror att någonstans i det sorgliga så lärde jag mig nåt. Man fick sig en tankeställare.

Känner du en skuld kring det som hänt?

– Alltså. Jag körde längst fram och har funderat mycket om det var jag som drog i gång all hets och så. Samtidigt vet jag hur vi var som kompiskrets. Jag vet att vi alla var samma. Oavsett vem det var som låg längst fram hade vi gjort och kört på samma sätt ändå. Vi var lika varandra på det sättet och tänkte lika.

– Det var min bästa kompis sen jag var sex år. Bilderna på honom när jag fick upp dörren och tog bort krockkudden kommer jag aldrig kunna glömma.

Fick du nån hjälp att bearbeta det här?

– Inte så mycket i början. Då tänkte jag, så som jag är som person, att jag ska klara av det själv och inte behövde hjälp utifrån. Sen kom det till en gräns där jag kände att jag behövde prata. Jag hade ju ständigt bilderna från när jag öppnade bildörren i huvudet. Till slut sökte jag hjälp och fick prata med en terapeut som jobbar med brandmän efter trauman. Det hjälpte även om jag så klart kommer bära med mig detta resten av livet.

Du dömdes också för vårdslöshet i trafik efter olyckan. Hur ser du på det?

– Jag fälldes egentligen för något som jag inte kunde dömas för. Polisen gick efter en kamera som satt i en bil som vi körde om. I efterhand har jag fått reda på att det var felaktiga bevis men det är en liten sak egentligen. Det ändrar ingenting.

Har du någon uppfattning hur snabbt ni körde?

– Äh. Vi låg i… Strax innan händelsen körde vi i 300. Jag tror när själva olyckan skedde låg vi i 250 kilometer i timmen.

Hur ser du på det nu?

– Idiotiskt. Jag skäms. Framförallt skulle jag aldrig göra om det. Det finns inte på världskartan att jag skulle köra i de hastigheterna någonsin igen. Det var omoget och en dyr läxa.

Är det jobbigt att prata om?

– Det blir ju tufft. Det är en vän man levt med hela livet. Vi hade känt varandra från vi var små och gick på dagis tillsammans.

Foto: SVEN LINDWALL Sanny Lindström träffar Robin Kovács i Örebro. Foto: SVEN LINDWALL Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

•••

När en stukad och mentalt sargad Robin Kovács tar beslutet att återvända hem till Sverige från New York Rangers organisation är det framför allt tre lag som han väljer mellan. Efter att ha pratat med Luleå, Frölunda och Skellefteå faller till slut valet på Luleå.

– Det var en magkänsla. Jag hade hört mycket gott om laget och staden och hade pratat med spelare som varit där tidigare som verkligen rekommenderade Luleå.

– Jag trivdes väldigt bra och gick från att vara en pojkspelare till en seniorspelare. Det var mycket tack vare ”Bulan” (Thomas Berglund, tränare), som hjälpte mig väldigt mycket. Han satte höga krav och Luleå var seriens bästa defensiva lag och det var en del i spelet som jag verkligen behövde utveckla. Jag har Luleå att tacka för mycket och är väldigt tacksam för mina år där.

Under tiden i Luleå utvecklas Robin Kovács till en av SHL:s främsta spelare, och blev också mycket populär bland fansen.

Men trots att spelet på isen går från klarhet till klarhet ska Kovács på nytt hamna i klammeri med rättvisan efter trafikbrott.

Det var inte mycket att göra – polisen tog körkortet direkt

Två gånger om dessutom. Först för vårdslöshet i trafik sommaren 2018, och sen för olovlig körning, grovt brott, i januari 2019. Han döms för brotten i Stockholms tingsrätt i november 2019, och påföljden blev 70 000 kronor i dagsböter.

– Den första händelsen var i Stockholm, sommaren 2018. Jag och mina tre kompisar blev stoppade av polisen för att de sa att jag kört vårdslöst i samband med en omkörning och att det skedde i motsatt körfält. Så var det inte. Jag svär. Det är två filer till en början på Söder Mälarstrand och det var där jag körde om. Varken i motsatt körriktning eller vårdslöst.

Och farten?

– Jag tror jag låg i 60-70 på en 50-väg så det var inga hastigheter så. Det var inte mycket att göra. Polisen tog körkortet direkt. Jag tog det till rättegång för jag trodde jag kunde vinna men jag fälldes ändå och tappade körkortet i sex månader.

I Luleå dryga halvåret senare hände det som gjorde att du dömdes för olovlig körning. Det ryktas ha varit både biljakt och att du sprang ut i skogen och gömde dig.

– Det har varit så mycket rykten om den händelsen. Jag har aldrig berättat min version utan valt att hålla tyst i stället.

Hur var det då?

– Sex månader efter att jag tappat körkortet sommaren 2018 började jag köra bil igen. Jag var på väg hem från träning. Klockan var runt tre och jag satt och pratade i telefon med tjejen. Jag ser en polis i rondellen bara några hundra meter från där jag bodde. När jag åker vidare ser jag att polisen följer efter mig men blåljusen är inte på. Jag åker vidare hem och parkerar vid min port och går, eller jag skyndar mig kanske lite in i min lägenhet. Efter nån minut knackar polisen på dörren och jag fick följa med på förhör på polisstationen. Där visade det sig att jag inte hade något körkort och därav hade jag kört bil olovligt.

Men visste du inte det?

– Efter den första incidenten (olyckan 2017) fick jag mitt körkort indraget men fick tillbaka det efter sex månader. Jag trodde helt ärligt att det var samma den här gången och började köra bil efter sex månader. Men det visade sig att jag var tvungen att ta ett nytt körkortsprov och köra upp igen. Det var oskyldigt men kanske lite klantigt av mig men någon biljakt genom Luleå eller att jag gömde mig i skogen var det inte.

Kan du inte lova, en gång för alla, att det här är sista gången du är inblandad i sånt här?

– Det kan jag lova. Nu är det slut.

Robin Kovács i Örebro-tröjan. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN Och som målskytt mot Djurgården på Hovet. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

•••

Efter drygt två år i Luleå lämnar Robin Kovács klubben under uppmärksammade former. När uppgifterna läckte ut om att Kovács, i ett tidigt skede, skrivit på för Örebro gick han från att vara fansens favorit till en av stadens minst uppskattade personer.

– Jag förstod att uppgifterna skulle komma ut men hade nog hoppats att det skulle dröja lite. Det blev mycket prat och fokus och energi på mig och det är klart att jag höll mig inne så mycket som möjligt.

Var det många som var arga och hade åsikter?

– Folk kom fram om jag var på stan med familjen eller om jag stod och tankade och var väldigt rätt fram och frågade ”va fan jag skulle lämna för?”. Ingen var hotfull direkt men det var inte alltid så roligt att röra sig ute.

Hur kommer det sig att du signade så tidigt?

– Jag fick ett bra avtal samtidigt som jag inte hade hört nåt från Luleå. Närheten till Stockholm var också viktig för mig och min sambo. Jag kände att Örebro hade något väldigt bra på gång och att de såg mig i en större roll och att jag tror att jag kan ta steg i min utveckling.

Din sambo, Minatsu Murase, spelade samtidigt i Luleås damlag som var ett av Sveriges bästa lag. Hur var den här perioden för henne?

– Hon fick ta väldigt mycket skit och det var ju inte alls bra att det gick ut över henne. Hon har verkligen ställt upp för mig men i samband med att jag lämnade Luleå under säsongen så följde hon med och det är jag väldigt tacksam för.

Var det svårt att kombinera två karriärer på absolut elitnivå?

– Det kunde vara svårt men vi fick verkligen bra hjälp av föräldrar och svärföräldrar. Hon har fått pausa sin karriär lite men vi försöker vara på is tillsammans här i Örebro när hon vill träna.

•••

Trots att Robin Kovács inte är mer än 24 år gammal har han varit med om mycket i livet. Glädje och sportsliga framgångar, men också svärta, sorg och personliga strider.

På frågan om han någon gång tänker på att han kan vara en förebild för många unga tjejer och killar svarar han:

– Tidigare gjorde jag inte det utan tänkte nog bara på mig själv och var nog väldigt ego. Man är ju inte direkt stolt och skäms så klart. Allt hände under en period när jag inte mådde så bra och sökte spänningar och ville alltid att det skulle hända nåt, var väldigt orolig och inte så trygg i mig själv.

Varför mådde du inte bra?

– Det var mycket efter krocken. Jag funderade och grubblade mycket. Hade ångest. Jag har alltid varit bra på att kunna skilja på hockeyn och det som händer utanför. Jag tycker ofta jag kunnat spela bra och leverera på isen även om det varit mycket på sidan om. I hallen och på isen har jag alltid känt mig trygg men kanske inte mått bra utanför.

Hur mår du nu?

– Mycket bättre. Jag har tagit hjälp av en mental coach, Micke Andersson, som hjälpt mig mycket. Det har gjort att jag hittat ett större lugn i vardagen.

Har förändrats sedan han blev pappa

En annan sak som förändrats i Robins liv är att han numera är tvåbarnsfar till sonen Caspian, 2, och dottern Mileah, tre månader. Robin Kovács menar att han har förändrats och fått andra värderingar i livet tack vare barnen.

– Jag vill inte att de ska behöva växa upp och höra massa dåligt om mig. Så det gäller att tänka efter en gång extra innan jag gör något. Jag känner mig lugnare nu och har fått en annan trygghet i vardagen. Det tror jag min omgivning märkt. När jag kommer hem ska jag vara en bra pappa och sambo men när jag är i hallen är jag påkopplad och än mer fokuserad än tidigare.

Hur är du som pappa?

– Nu är barnen fortsatt så små men jag tycker ändå att man ska ha gränser och regler. Mina föräldrar har sagt att Caspian är precis som jag var när jag var liten och han har verkligen massa energi. Han sitter inte still någonting. Så fort han går upp på morgonen vill han spela hockey. Oavsett vad klockan är.

Jag tycker att jag blir en bättre spelare när jag ligger på gränsen

Robin Kovács har under flera års tid varit en av SHL:s bästa och mest profilstarka spelare, men han har aldrig fått chansen i Tre Kronor. Trots att förbundsledningen år efter år testat mängder med spelare har 24-åringen aldrig fått chansen. Hur kommer det sig?

– Jag är en stark karaktär som utrycker mina åsikter och ibland syns och hörs lite väl mycket. Det känner jag kanske sticker i mångas ögon. Jag tror det är mycket hur jag är som person och min historia med det som hänt vid sidan av isen som är problemet mer än mig som hockeyspelare. Men jag vill så klart spela i Tre Kronor. Det är ett mål jag har.

Tycker du generellt att hockeyn har varit dåliga på att ta hand om olika personligheter och människor med utländsk bakgrund?

– Ja det tycker jag. Kolla på fotbollen till exempel. Där är alla välkomna på ett annat sätt och där får man vara den man är mer än inom hockeyn. När jag växte upp och spelade i Flemingsberg var vi många med utländskt påbrå och det var som sagt inte alltid lugnt och många hade åsikter om oss. Vi hade bra tränare som tog hand om oss.

Är det din personlighet som gör att du väcker så mycket känslor hos motståndare och fans?

– Jag gillar när det är hets. Jag tycker det ska vara en blandning mellan att publiken jublar och buar. Då trivs jag som bäst. Jag tycker att jag blir en bättre spelare när jag ligger på gränsen men det är en balansgång och ibland kan det bli för mycket. Men att jubla lite extra och få i gång motståndarnas fans, då går jag i gång lite extra. Jag tycker det är väldigt roligt och det ger också energi.

Vad får du ofta höra från motståndarna på isen?

– Att jag ska hålla mig borta från bilen.