Under söndagen reagerade C Mores expert, och den före detta spelaren och tränaren, Johan Tornberg, när han bevittnade det fjärde mötet mellan Djurgården och Modo på Hovet.

Anledning? Han såg inte namnet på tröjorna, som är obligatoriskt.

”Jag vill att alla lag har namnen på tröjorna över numret!! Snyggare och skulle underlätta för supportrarna och media. Ljust på mörkt och mörkt på ljust.” skrev Tornberg på sin Twitter.

Det trillade snabbt in svar, med påpekade om att den platsen är värdefull för klubbarna för att sälja sponsorplats och tidigare Karlskogabacken Martin Thelander svarade att ”Det borde vara en regel”.

Faktum är att det är en regel, och att en stor andel av klubbarna i Sveriges två högsta serie helt enkelt inte följer den.

FAKTA / REGEL 9.2 NUMMER OCH NAMN I regelboken för ishockey säsongen 2022/2023 står följande: Alla spelare ska bära ett individuellt nummer 25-30 cm högt på ryggen och 10 cm högt på båda ärmarna. Tillåtna nummer är 1-99 i heltal. Därutöver ska alla spelare ha sitt efternamn tydligt angivet i axelhöjd på ryggen. Namnet ska skrivas med versaler och varje bokstav ska vara 10 cm höga. Visa mer

Expressens genomgång visar att endast fyra klubbar i SHL, och fem klubbar i Hockeyallsvenskan, av totalt 28 klubbar följer regeln den här säsongen.

En regel som många säkert kan rycka på axlarna åt, huruvida den följs eller inte.

Men faktum är att det gör stor skillnad.

Platsen ovanför numret på matchtröjan är en av de mest attraktiva platserna för sponsorerna att köpa och därmed inbringa pengar till klubbarna.

Samtidigt har C More, som köper rättigheterna till båda ligorna sina inspel och en stor påverkan, och i stora drag det avgörande beslutet, med tanke på pengarna som bolaget skjuter in för rättigheterna.

Förbundets tävlingschef: ”Har haft möte”

När svenska ishockeyförbundets tävlingschef, Magnus Mårtensson uppmärksammas på att Johan Tornbergs tweet, så är han tydlig.

– Det här ska vara lika för alla, och vi för en diskussion med klubbarna.

Men det här är uppenbarligen inte lika för alla?

– Det följs inte av alla, och det har vi självklart noterat. Vi hade ett möte i förra veckan kring hur matchställen ska se ut där både SHL och Hockeyallsvenskan var med på mötet. Vi för en diskussion med klubbarna för att det ska bli rätt.

Nio lag följer regeln, 19 lag följer den inte Namnen ovanför numret Brynäs Leksand Malmö Timrå Björklöven Karlskoga Tingsryd Vita Hästen Västerås Namnen under numret: Frölunda Färjestad HV71 Linköping Luleå Rögle Oskarshamn Skellefteå Växjö Örebro AIK Almtuna Djurgården Kristianstad Modo Mora Södertälje Västervik Östersund Visa mer

Har ni slagit näven i bordet?

– Vi har talat om att vi ska följa regelboken. Sedan är det så att många har beställt tröjor för nästa säsong redan. Men vi jobbar på det.

Det står ju i boken redan i år?

– Absolut.

Det blir väl inte rättvist mellan klubbarna om vissa följer boken och avstår en bra sponsorplats, medan andra inte gör det?

– Det ska vara lika för alla. Och regelboken ska följas.

Ni kommer följa upp det?

– Det beror på hur man ska följa upp det. Vi kommer följa upp det på ett helt annat sätt framöver, det kan jag säga. Men vi har också en förståelse för att klubbarna har matchtröjor som redan har beställts.

Är inte det argumentet ganska svagt med tanke på att klubbarna syr på sina namnlappar på tröjorna?

– Det kan vara redan ingångna avtal. Alla matchtröjor är inte sydda. Vissa är sublimerade (sublimering är en tryckteknik där själva trycket går in i ytan på det föremål trycket ska sitta på) som det heter, säger Magnus Mårtensson.

Djurgårdens namn på tröjan. Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN Modos namn på tröjan. Foto: MICHAEL CAMPANELLA / BILDBYRÅN Växjös namn på tröjan. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN Skellefteås namn på tröjan. Foto: OLA WESTERBERG / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Förbundet om enhetliga ryggtavlor

I större ligor med stark tv-exponering är det en icke-fråga.

Där är det lika för alla.

Alla NHL-lag har namnen tydligt ovanför numren, men där finns å andra sidan betydligt mindre reklam på tröjorna.

I större fotbollsligor som Premier League och Bundesliga har man ryggtavlor som är identiska både vad gäller typsnitt och hur namnen sitter.

Men något sådant är inte aktuellt att införa i svensk ishockey.

– Nej, det är det inte. Från vårt perspektiv finns det egentligen bara en sak, och det är att klubbarna ska följa de regler som finns uppsatta, sedan hjälper vi gärna till att det blir så snyggt och estetiskt som möjligt. Men utformningen, så länge de följer regelverket är det en fråga för klubbarna. Vi hade ett bra möte, där vi bland annat tydliggjorde denna regel, säger Magnus Mårtensson.