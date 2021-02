Klasen stor hjälte när Luleå vände

Luleå vände tvåmålsunderläge till seger i förlängningen mot Färjestad.

Linus Klasen blev tvåmålsskytt innan Radek Muzik stod för ett läckert avgörande.

– Vi jobbar oss in i matchen och avslutar matchen bra, säger Luleås tränare Thomas Berglund i C More.