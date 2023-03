Tränarbytet sent på säsongen blev en stor framgång för HV71. Tommy Samuelsson fick sparken och ersattes av Johan Lindbom, som såg till att krislaget lyckades undvika kval.

Men Lindbom blir inte klar i den rollen, står det nu klart.

Nästa säsong leder Tomas Montén laget i SHL efter att ha skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över två år.

– Jag hoppas kunna bidra med att vi ska hitta ett stabilt grundspel och vara jobbiga att möta varje kväll. Vi tittar på vad laget gjorde bra i slutet av förra säsongen och ska till det addera verktyg för att utvecklas ytterligare, säger Tomas Montén på HV71:s hemsida.

Montén var förbundskapten för Juniorkronorna åren 2019-2022 men kommer närmast från rollen som assisterande tränare i rivalklubben Linköping.

– I Tomas får vi in en ung och hungrig tränare som också samlat på sig mycket erfarenhet genom åren, både från SHL och internationell hockey. Han är van att jobba med unga killar och har ett starkt driv att varje dag utveckla både individen och gruppen, säger HV71:s sportchef Kent ”Nubben” Norberg.

Flera förändringar i ledarstaben

I samma veva meddelar HV71 att Per Gustafsson blir kvar i rollen som assisterande tränare, vilket Expressen tidigare har kunnat avslöja. Joel Gistedt ansluter som ny målvaktstränare och videocoach.

Tidigare under måndagen meddelade Linköping att Montén inte blir kvar.

– Vi vill förstås tacka Tomas för tiden tillsammans här i Linköping. Han kom in i ledarstaben och laget under en tid när vi behövde det som mest och har bidragit med nyttiga kunskaper och härlig energi. Tomas har under en längre tid aviserat att han redo för en större roll i sin tränarkarriär och vi önskar honom lycka till i fortsatta utmaningar, säger sportchefen Peter Jakobsson på Linköpings hemsida.