”Är fruktansvärt - vi är otroligt besvikna”

För Linköpings del har säsongen handlat mycket om överlevnad.

Efter en rejäl kräftgång i december och januari med bedrövligt bortaspel och totalt tio raka förluster slogs laget i botten tillsammans med Leksand och Oskarshamn.

De senaste veckorna, bland annat efter Jonas Junlands återkomst, har laget hittat en något bättre kurva.

Linköping säkrade nytt SHL-kontrakt

Under torsdagskvällen föll man emellertid borta mot Örebro med 3-0 efter att Sakari Salminen tråcklat in 1-0 i första perioden, Aaron Irving pangat in 2-0 i powerplay och Mathias Bromé satt 3-0 i tom kasse.

Trots förlusten så säkrade Linköping kontraktet till nästa säsong eftersom Leksand föll hemma mot Färjestad. Därmed är resterande tre matcher mot Skellefteå (h), Färjestad (b) och Oskarshamn (h) betydelselösa för Linköpings del.

– Vi går för att vinna varje match, oavsett hur det går för lagen framför och bakom oss. Vi vill avsluta säsongen på ett bra sätt, säger Linköpings Jonas Holös till C More.

Brynäs missar slutspelschansen

Även för Brynäs är säsongen mer eller mindre färdigspelad.

Redan i oktober hamnade Gävlelaget i en utsatt position efter tre raka stjärnsmällar på de fyra första matcherna i SHL. Efter fyra raka förluster mot bottenkollegor i jul- och nyårshelgerna tog ledningens tålamod med huvudtränaren Magnus Sundquist slut.

Med Ove Molin som huvudtränare har stabiliteten återfunnits något. Brynäs har jagat en play in-plats – men efter en 6-4-förlust under torsdagskvällen mot Rögle står det klart att uppgiften blir omöjlig.

– Det är fruktansvärt, säger assisterande tränaren Mikael Holmkvist till C More.

– Vi är otroligt besvikna på att vi inte är med i racet nu när det återstår tre matcher. Vi har varit för ojämna över tid. Det har varit stunder som varit jättebra och också kunnat vara jättedåliga, fortsätter han.

För Brynäs del återstår nu att möta: Leksand (h), Oskarshamn (b) och Örebro (h).