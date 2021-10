SportExpressen kunde under tisdagskvällen avslöja att Brynäs har tittat över Atlanten för sitt nästa nyförvärv. Svensk-ukrainske Dmytro Timashov kommer senast från NHL-laget New York Islanders och har skrivit på ett tvåårigt kontrakt för Brynäs IF.

– I ”Dima” ser vi en hungrig forward som fortfarande är relativt ung. Han är mitt i karriären och kommer till oss för att han vill ta nästa steg. Han har alltid varit en stor talang och så sent som säsongen 2019/20 gjorde han en hel NHL-säsong, säger Johan Alcén, sportchef, på klubbens hemsida.

Timashov kom till Sverige som ung och fann hockeyn i Sollentuna HC. Som 18-åring tog han sig till Nordamerika och Quebec Remparts i den kanadensiska juniorligan QMJHL. NHL-debuten kom 2015 när Toronto Maple Leafs valde talangen i femte rundan av draften.

Under sin NHL-sejour är Timashov noterad för nio (4+5) poäng på 45 NHL-matcher.