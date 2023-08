När sommarens tredje årsmöte för Leksands IF hölls under måndagskvällen, var det under betydligt lugnare former än tidigare.

Efter två ajournerade har föreningen slutligen spikat sin styrelse.

Den nya valberedningens förslag röstades fram, som innebär att 68-årige Mats Ekelund blir föreningens nya ordförande.

– Jag är förväntansfull, men jag är också osäker. Jag känner inte människorna här, utan har bara bott här i fem år. Jag förväntas veta vilka alla är och det gör jag inte. Det finns en del frågetecken inför mitt ledarskap, det är klart, säger han.

Är din stora utmaning som du ser det att du kommer utifrån?

– Jag har en lång inlärningskurva i alla fall. Jag är egentligen inte orolig, för jag kan ta för mig och svara för mig, men det är pirrigt, det är det.

Varför väljer du att kliva på det här uppdraget?

– Jag fick förfrågan och får man frågan ställer man upp, tycker jag. Så enkelt är det.

Vad har du vägt in i ditt beslut?

– Jag har varit leksing sedan barnsben och jag älskar idrotten. Ska jag vara med så vill jag ha något att säga till om och då är ju ordförande en ganska bra post. Det ger mig mandat, skyldigheter att lyssna och skyldighet att sätta upp en dagordning som håller, så vi pratar om rätt saker.

När frågan kommer på tal om vad som blir viktigast för Leksand just nu svarar han snabbt;

– Lugn och ro! Lugn och ro för organisationen är det viktigaste nu. Sedan att ha en planering för att stegvis stärka ekonomin, stärka smartnessen i klubben och sikta så högt som möjligt.

Vad ska ni göra för att inte hamna i samma läge igen, som Leksand hamnat i under det här året?

– Vi måste se över regelverket. Det får inte finnas utrymme för att det ska kunna bli såhär igen.

– Jag kan för lite om historien och regelverket, så jag pekar inte finger mot någon, men det är viktigt för mig att minimera risken för att ett sådant här varumärkesintrång och haveri sker igen.

Mats Ekelund, som bland annat har en masterexamen från Stockholms Handelshögskola och är egenföretagare inom bankvärlden ser just det ekonomiska som en stor utmaning för Leksand i framtiden.

– Just nu ser jag stora hot i konjunkturen. Det kommer bli svårt att få en del av våra partners och sponsorer att steppa upp. Det kanske bli kvar för vissa att vara kvar till och med. Det måste vi hitta ett sätt att hantera. Det är nog det största hotet på kort sikt, säger han.

En av de mest infekterade frågorna de senaste månaderna har varit huruvida den ideella styrelsen och bolagsstyrelsen ska vara speglade i framtiden.

I den frågan är ännu inte något beslut fattat, då den gamla valberedningen för aktiebolaget valde att hoppa av sitt uppdrag, och den nya valberedningen, som nyss lagt fram förslaget till föreningen, nu också har fått i uppdrag att föreslå en ny styrelse för aktiebolaget, inför dess stämma 25 september.

– Vi har inte hunnit diskutera det. Det är så klart bra om det finns bryggor över de respektive styrelserna, men vi får se var allt landar och hur det kommer se ut. Vi har ingen tydlig agenda där vi vill, kan eller måste spegla. Tiden får utvisa vad det blir, säger Claes Hammarsten Tirus i valberedningen.

Han och de övriga i valberedningen kommer nu arbeta brett och ha dialog med aktieägarna i bolaget.

– Den här processen startade för ungefär två veckor sedan och hälften av tipsen som kommit in har varit förslag till bolagsstyrelsen och hälften till ideella. Så arbetet är igång på så sätt, där vi har en bank med namn, säger han.

Hur mycket väger den ideella föreningens åsikter in i beslutet?

– Det är ett samspel mellan allt, så klart. Det här är ett pussel som ska läggas utifrån föreningens perspektiv, de två, tre största aktieägarna ska få säga sitt, och så vidare. På sista raden handlar det om att det ska bli det bästa för Leksands IF.

Klubbens VD, Andreas Hedbom, medger att han är lättad över att äntligen ha en styrelse på plats för föreningen.

– Nu känns det som att vi kan se framåt, säger han.

Hur har den här tiden varit?

– Det här har varit en ganska tuff period. Jag tror inte att någon klubb vill gå igenom det här på det här sättet, under en sådan här lång tid. Det är skönt att det är över.

Vad har ni tagit för lärdomar av det här?

– Det är svårt att säga just nu, men det är viktigt att vi nu gör ett grundligt analysarbete av hur vi har hamnat här, så vi absolut inte hamnar här igen. Det är otroligt viktigt för föreningen.

Hur tror du att det här har påverkat ert varumärke?

– Jag tror inte det här har varit positivt för vårt varumärke. Det tror jag inte. Nu måste vi sluta leden, stötta varandra och komma tillbaks dit vi varit.

Vad blir viktigt för att lyckas med det?

– Jag tror det är viktigt att alla försöker dra åt samma håll. Vi måste lyssna på varandra och alla i och utanför föreningen måste prata med och inte om varandra. Det är väldigt, väldigt viktigt.

Hur mår Leksands IF i dag som du ser det?

– Totalt sett mår vi bra. Vi ser mycket fram emot den här säsongen, med spännande lag i både SHL och SDHL. Vi kan absolut förbättra oss på alla punkter och det är vi alla väldigt ödmjuka inför. Men vi har mycket intressant på gång, säger Andreas Hedbom.

Supporterprofilen Emil Nilsén valdes också till suppleant, likt han varit i den tidigare styrelsen.

– Det ska bli jättekul att fortsätta och försöka se till att det inte blir så här igen. Det har varit superdryga månader för alla det här, men nu tror jag att det kommer komma något bra ur det här. Man får lära sig och titta framåt, säger han.

Läs också: Här är detaljerna bakom kaoset i Leksand