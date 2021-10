Klart: Förlänger med Leksands IF

SportExpressen kunde under måndagen avslöja att general manager Thomas Johansson och tränaren Björn Hellkvist kommer att förlänga sina respektive avtal med Leksand.

Ett dygn senare kom bekräftelsen.

LIF meddelar att ”Tjomme” och Hellkvist har förlängt till och med 2024/25.

Hellqvist: ”Jaga SM-guldet”

– Vi vill skapa en organisation och ett ledarskap i vår förening som bygger på kontinuitet med rätt personer i rätt roller. Det är med glädje och tillförsikt vi ser fram emot att få jobba vidare med såväl Thomas som Björn, säger vd Andreas Hedbom i ett pressmeddelande.

Björn Hellkvist säger att det är ett ”ärofyllt uppdrag”.

– Vi har startat något inom Leksands IF som jag verkligen vill vara med och slutföra. Att få göra den här resan i en förening som Leksands IF, tillsammans med Thomas, är ett väldigt ärofyllt uppdrag och även en stor utmaning. Jag ser fram emot att få jaga SM-guldet tillsammans med hela föreningen och organisationen under de kommande åren.

