Det vankades stekhett Norrlandsderby när Skellefteå tog emot Luleå på hemmais. Efter en förhållandevis lung och mållös förstaperiod small det ordentligt i mittperioden.

Nils Lundqvist snappade upp pucken efter slarv från Skellefteå och pangade in 1-0.

– Vi har sett att de (Skellefteå) har kört den här varianten många gånger tidigare under säsongen. Så jag läste passningen ganska snabbt. Jag får ge det till våra ledare som uppmärksammade det, något kan de göra, säger Lundqvist skämtsamt i C More och lägger sedan till:

– Det är tajt och grinigt, men vi ska kriga hem en seger. Nu går vi för 2-0-målet.

Bulan: ”Olycklig start på tredje perioden”

Melker Karlsson var desto mer kritisk:

– De (Luleå) är hungrigare och vi är otajmade. Vi måste vara först på puckarna men kommer inte igenom. Nu ska vi gå in hårdare och vinna 50/50-duellerna, säger Karlsson.

Men istället för 2-0 blev det 1-1.

För i inledningen av den sista perioden tog Jonathan Johnson emot pucken och satte kvitteringsmålet och tog matchen till förlängning. Väl där klev Melker Karlsson fram och satte 2-1.

– Det är en olycklig start på den tredje perioden som ställer till det för oss. Men vi kämpar och får med oss en kryss, men de får tyvärr avgöra i förlängningen. Det finns mycket att som är bra att hämta från den här matchen, men jag känner att vi blir lite ängsliga sista perioden, säger Luleå-tränaren Thomas ”Bulan” Berglund i C More.

Resultatet innebar att Luleå åker på ännu en förlust. Tisdagens nederlag är den sjätte raka och det har inte hänt sedan 2014.