Kaosminuterna: Blir utvisad för utbrottet

Olle Alsing gav Djurgården ledningen i bortamötet mot Luleå, men Stockholmslagets glädje blev kortvarig. Luleå kvitterade strax därefter till 1–1, efter en omdiskuterad situation.

Erik Gustafsson avlossade skottet som målvakten Niklas Svedberg inte kunde ta. Men samtidigt som pucken gick in över mållinjen stod Luleås Isac Brännström i målgården, vilket inte är tillåtet.

Dock ansedde domarna att Djurgårdens Jesper Pettersson tryckte in Brännström i målgården och därmed godkände målet.

Då rasade Niklas Svedberg som efter att ha diskuterat målet med domarna drämde sin klubba i plexiglaset och därmed utvisades två minuter för ”abuse of officials”.

– Det är helt onödigt att dra på sig. Visst, man får visa känslor och vara förbannad. Men här straffar han sitt eget lag, säger experten Sanny Lindström i C More.

”Det här är exceptionella situationer”

Studion gick vidare till att diskutera om målet var korrekt dömt – eller om det skulle ha dömts bort.

– Jag var lite osäker men förstår på något sätt att man dömer mål. Kontakten inte är mellan Luleå-spelare och målvakten, säger experten Johan Tornberg i C More.

– Det här är exceptionella situationer. Det är inget som finns i en regelbok, så det här får sätta ramen för framtiden. Jag tycker att det ska vara mål men det är inte alla som håller med mig om det. Där är det Jesper Pettersson som stör sin egen målvakt, säger Sanny Lindström.

Djurgårdens back Olle Alsing:

– Jag tycker att det inte ska vara mål. Jag tycker att han (Brännström) kan ta en annan väg. Det är stängt men han väljer att kriga sig in där. De fick med sig den nu, men nästa match kanske de inte får det, säger han till C More.

Emil Larsson ökade på till 2-1 för Luleå innan perioden var över.

Matchen pågår.