Det var bortalaget som började bäst när Djurgården tog emot Skellefteå på tisdagen. Efter fyra minuter kunde Joakim Lindström ge Djurgården ledningen, efter ett imponerande skott.

Jacob Josefson kvitterade bara 13 sekunder in i den andra, men tio minuter senare kunde Joakim Lindström ge Skellefteå ledningen igen efter att pucken studsat in rakt framför kassen via sargen.

Jesper Petterson kvitterade för Djurgården i den tredje perioden – och matchen gick till förlängning och straffar.

Joakim Lindström blev avgörande för gästerna även i straffläggningen.

I den första omgången var stjärnan pressad att sätta sin straff – och stod för ett kyligt avgörande.

– Kan man göra sådana straffar i det här läget!?, utbrast kommentatorn Anders Fredriksson i C More.

Skellefteå besegrar Djurgården borta efter straffar

Lindström satte även sin straff i den andra omgången, och när Linus Hultström missade sin stod det klart att Skellefteå inkasserar sin femte raka seger.

Straffsegern innebär viktiga två poäng för Skellefteå i jakten på en kvartsfinalplats – där man just nu har två poäng upp till Malmö på sjätteplatsen.

– Det är superviktiga poäng här. Att vi kunde vinna här i kväll betyder jättemycket för oss, säger Lindström i C More.

– Jag har misslyckats en hel del gånger i år, det var skönt att se den gå in, säger Skellefteå-stjärnan om sin första straff.

