Kan avsluta SHL senare än planerat: ”Finns utrymme”

Malmö blev det senaste laget att kasta sig över pausknappen i SHL då ett coronautbrott konstaterades hos Skånelaget i början av veckan.

Därmed måste ytterligare två matcher, Brynäs–Malmö och Djurgården–Malmö, portioneras ut i schemat framöver.

Inget beslut är taget i frågan ännu.

Men tur att SHL genomgått proceduren tidigare – för coronafallen i ligan har varit många och merparten av klubbarna har tvingats pausa sina verksamheter.

Så, schemapussel har SHL-avdelningen lärt sig vid det här laget.

Ligan som nu är inne i ett mycket intensivt matchskede av säsongen.

– Vi har en period från annandag jul till 7 februari då Beijer Hockey Games startar, då alla lag spelar 15-20 matcher. Linköping är i topp med 20 matcher, sedan är det Rögle, Djurgården, Luleå och Brynäs därefter. Det här var en sammanställning innan Malmös coronautbrott och grundplanen. Den linjen har alla klubbar accepterat. Sedan kommer det bli några lag som får spela ifatt under landslagsuppehållet i februari. De är preliminära och det är samma linje som i Channel One Cup tidigare under säsongen, berättar ligans sportchef Johan Hemlin.

Planen för grundserien snart klar

Av alla lag i SHL har Brynäs drabbats hårdast av corona-förflyttningarna i spelschemat och vid dags dato har tre av Gävlelagets hängmatcher fortfarande inte placerats ut under något speldatum i grundserien.

Problematiken med att hitta luckor framöver kan försvåras om fler lag drabbas av coronaviruset, och därför har SHL en öppning med att förlänga grundserien för att skapa en bättre matchrytm.

– Vi sitter med sista delen av säsongen, från 16 februari och framåt, nu. Vi har utrymme och luft i schemat eftersom vi tog ett strategiskt beslut att starta SHL i tid och sedan har VM flyttats 14 dagar framåt. Därför finns en möjlighet att spela efter ordinarie grundserie – det är klubbarna informerade om, säger Hemlin.

Det är ett tvåveckorsfönster ni har att spela på för att klämma in matcher? Om det skulle krävas.

– Ja, det beror på hur vi disponerar det också. Vi har ett slutspel med, men ja, det finns utrymme.

Då är en förlängd grundserie en möjlighet för er om coronabiten av säsongen blir än mer svårhanterlig?

– Ja.

Inom kort kommer en plan över grundseriens slut att färdigställas, meddelar Hemlin.

– Vi kommer kunna presentera något innan månadsslutet.

SHL-slutspelet kan spelas i en bubbla

Slutspelet har ännu inte fått sitt startdatum och utformningen är långt ifrån spikad.

Tidigare har en slutspelsbubbla – likt Stanley Cup i höstas eller JVM under mellandagarna – lyfts som ett alternativ. Då skulle lag under slutspelsrundorna parkera på en och samma plats för att säkerställa att matcherna kan spelas på det mest smittsäkra sättet.

Johan Hemlin tror att alla dessa frågetecken kan vara uträtade i februari.

– Den ligger hos en projektgrupp och den frågan kommer leva länge. Vi kommer ha ett par-tre alternativ för ingen vet hur pandemin ser ut framöver. Det är trots allt två månader tills slutspelet.

Ni kan vänta med utformningen av slutspelet ändå till mars, då?

– Åtminstone en bra bit in i februari. Där har vi flera alternativ att spela med.

Fler klubbar i SHL kommer förlänga med spelare

En annan het potatis i Hockeysverige senaste tiden har varit att allt fler klubbar börjat presentera kontraktsförlängningar.

Tidigare i höstas deklarerade SHL-lagen att de skulle avvakta med nya kontrakt på grund av osäkerheten som pandemin medför. Det har aldrig funnits något förbud, eller en rekommendation från ligans håll, utan besluten har tagits av varje enskild klubb.

Enligt Johan Hemlin är det troligt att fler lag kommer börja röra på sig när det gäller nästa säsongs truppbygge.

– Det var uppe på ett möte för ett antal veckor sedan. Det är lika som tidigare – varje klubb gör sin egen bedömning. Och nu anser klubbarna att de har mer kontroll och vissa spelare ligger kanske i budget sedan tidigare. Särskilt yngre spelare. Det är deras fulla rätt.

Det som förändrats sedan i höstas då klubbarna bestämde sig för att inte förlänga eller rekrytera är att de fått en bättre bild över vad framtiden innehåller?

– Jag vet inte om jag skulle säga bättre, men de har mer koll på hur de kan styra sin verksamhet. De behöver ett lag att ställa på banan till nästa säsong också. Det kommer främst vara spelare som är inne på rookieavtal och att det sker förlängningar, inte rekryteringar från varandra.

Och det är ingenting ni från ligan har några invändningar eller tankar om?

– Nej, ingenting.

Har du fått någon indikation på att allt fler klubbar kommer börja med nya kontraktsskrivningar?

– Att det skett förlängningar med unga och duktiga spelare i föreningen är bra för bägge parter. Det är bara positivt. Det har också skett färre nyrekryteringar och flera lag ligger efter på den biten. Främst handlar det om utvecklingsbara spelare som man vill förlänga med.

De stora och tunga löneposterna i budgeten har vi inte börjat se förlängas än.

– Nej, där tror jag att klubbarna avvaktar lite eftersom de ekonomiska utmaningarna kommer vara stora – om inte större nästa år.