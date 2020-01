”Inte okej - hoppas att han ber om om ursäkt”

Djurgården anar ljuset i tunneln efter en tung vinter.

Senast tog laget tre poäng borta mot Oskarshamn – och under torsdagskvällen bärgades andra raka segern efter 5-3 hemma mot HV 71.

Matchen föregicks av en längre avtackning av förre lagkaptenen Andreas Engqvist, som tidigare under säsongen lade skridskorna på hyllan efter sviterna av flera hjärnskakningar. Klubbhjälten höll ett längre tal och hyllades stort av hemmafansen.

– Tack för allt, jag fick spela inför den bästa publiken som finns, jag kommer alltid minnas den magiska stämningen, sade Engqvist och hade svårt att hålla tillbaka tårarna.

Holtz visade vägen för Djurgården i comebacken

Efter nedsläpp ringde det direkt.

Filip Sandberg gav gästerna ledningen efter två minuter.

Tre minuter senare hade Djurgården vänt till 2-1. Alexander Holtz hittade rätt med ett rappt skott till 1-1 och fick därefter en andraassist när Patrik Berglund drev in framför mål, avslutade med backhand och Dick Axelsson stötte in returen.

Tränarens kritik – mot egna spelaren: ”Inte okej”

Linus Sandin kvitterade till 2-2 för HV 71 men hans namne Hultström replikerade direkt när han lyfte in 3-2 i nättaket från nära håll. Manuel Ågren satte därefter 4-2.

HV 71 jagade en reducering och tog ut målvakten för att spela 6 mot 5 – men då snackade Anthony Camara till sig en två minuters utvisning (misconduct). 26-åringen är poängkung för säsongen (20 poäng på 30 matcher) och en av lagets viktigaste spelare.

– Det är självklart inte okej. Jag hoppas han ställer sig upp och ber om ursäkt till laget. Det tar bort en stor chans för oss, säger tränaren Stephan ”Lillis” Lundh till C More.

Alexander Holtz: ”Oerhört kul”

Då tog Holtz chansen att avrunda sin succékväll med att sätta 5-2 i tom kasse. 17-åringen noterades för två mål och en assist. HV 71 gjorde 3-5 i sista sekunden.

– Oerhört kul att poängen trillar in, säger Holtz till C More.

– Det är en match med många lägen åt båda hållen. Men en rolig dag för oss Djurgårdare. Skönt att vi kunde vinna, fortsätter han.

Djurgården lyfter därmed en placering – till åttondeplats – och är nu fyra poäng efter just HV 71.

– Vi har en stark lagmoral. Vi jobbar hårdare än våra motståndare och har fansen med oss på hemmaplan. Inramningen betyder oerhört mycket. Det är fantastisk stämning. Man får en extra boost av fansen, säger Holtz.

