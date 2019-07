Under gårdagen skrev SportExpressen att Ikonen skulle bli presenterad under veckan. Nu är det klart att han under kommande säsongen kommer att spela i HV-tröjan.

– Juuso är en skicklig högerfattad forward som är bra på skridskorna. Han är också i en bra ålder och vill framåt i karriären och är hungrig på hockey. Vi har fått mycket bra intryck av Juuso i våra diskussioner om hur HV71 vill spela ishockey, säger Johan Hult, sportchef i HV71, till klubbens hemsida.

Ikonen har på sina 85 SHL-matcher noterats för 37 poäng.

Turerna har varit många

– Jag är riktigt taggad över att komma till HV71. Det är en klubb med höga ambitioner och en härlig hemmapublik som alltid lyfter sitt lag. Jag ser fram emot att komma till Jönköping och dra igång en ny säsong, säger Juuso Ikonen.

Men turerna kring 24-åringen och HV71 har varit många.

Redan den 27 juni skrev HockeyNews.se att Ikonen var klar.

– Det är en bra kille. Jag har pratat om honom med en hel del ”finnar” som jag känner. Jag känner att vi ska kunna göra honom bättre, sa ”Lillis” till sajten.

För Johan Hult, sportchef i HV71, var det däremot en överraskning.

– Det där var mer än vad jag visste, sa sportchef Johan Hult till Jönköpings-Posten.

Men nu är alltså Ikonen helt klart för Jönköpingsklubben. Kontraktet är skrivet över två år.