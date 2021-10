Djurgården bröt mardrömssviten

Det hände mycket i den första perioden mellan Timrå och Djurgården, nästan för mycket. Timrå tog en tidig ledning genom Nolan Zajac, men Djurgården kvitterade kort därefter innan Sebastian Hartmann stod för ett jätteskott i krysset som betydde 2-1. Dif, som har förlorat sju raka matcher, kvitterade och innan första 20 var färdigspelade satte Linus Andersson 3-2.

I den andra perioden drogs tempot ner och båda lagen turades om att bränna chanser. Drygt halvvägs in i perioden blev Linus Andersson tvåmålsskytt när han satte 4-2.

Sörensen målskytt

– Vi börjar perioden skakigt men kommer in i den mer och mer. Sen gör vi det bra mot slutet. Vi jobbar hårdare och slänger puckar framför mål och spelar enklare, säger Andersson som nu har gjort tre mål på två matcher i C More.

Timrå försökte få till en reducering i sista perioden, men Djurgården höll undan och med två minuter kvar satte Marcus Sörensen 5-2 i tom kasse. Därmed bryter Barry Smith och Djurgården förlustsviten som varade i sju matcher.

– Jag är väldigt glad för spelarnas skull. De har kämpat för det här. Det var en välgenomförd match, säger Barry Smith i C More.

