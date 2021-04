Det var i slutet av den första perioden i den andra semifinalen mellan Växjö och Örebro Ilari Melart sänkte Rodrigo Abols i mittzon. Tacklingen träffade Örebrospelaren i huvudet och Melart fick matchstraff.

På lördagen meddelar disciplinnämnden att Ilari Melart stängs av i fem matcher. Det innebär att Växjö får klara sig utan honom resten av semifinalerna.

”Tacklingen träffade motspelarens huvud och har en uppåtgående kraft”, skriver disciplinnämnden i beslutet.

Eftersom han dömdes för en ”checking to the head” så sent som den 29 januari räknas det här som återfall och därför skräps straffet.

Det står just nu 1-1 i matcher i semifinalsserien mellan Växjö och Örebro. Match tre och fyra avgörs på söndag och tisdag.