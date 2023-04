Joel Lundqvist. Foto: C More

Lagkaptenen Joel Lundqvist var avstängd, men fanns ändå på plats i Scandinavium när Frölunda tog emot Växjö i den sjätte semifinalen.

41-åringen peppade sina lagkamrater inför matchen som kunde sätta punkt för hans långa karriär som ishockeyspelare.

– Jag gick varvet runt och gav varje kille en high five, såg dem i ögonen och önskade lycka till och sa att vi nu kör vi. Alla vet vad som står på spel. Det är mycket press och krav som det är, säger Lundqvist till C More och utvecklar:

– Det är klart att det är en speciell situation för mig att vara i, extra nu när jag inte kan vara med på isen. Men jag har bara i skallen att vi ska ta det här och gå till final.

”En för alla, alla för Joel”, skanderade hemmapubliken.

När pucken väl släpptes var det tydligt att mycket stod på spel. Joel Lundqvist fick se den första perioden sluta mållöst, och det skulle dröja mer än halva den andra innan första målet skulle komma.

Max Friberg, fint framspelad av Filip Johansson, gav hemmalaget ledningen till publikens stora jubel.

– En jättefin passning från Filip. Han lurar målvakten med skott hela vägen och viker sedan över den i sista sekunden. Jag var bara glad att han såg mig, säger Friberg.

Växjö kvitterade i tredje

I andra perioden tvingades dessutom Växjös Kalle Kossila kliva av isen efter en kollision med Christian Folin och en rejäl tackling från Tom Nilsson.

– Han kliver bara rakt ut här. Det än otroligt tuff smäll, det är inget fult utan en olyckshände. Tom Nilssons är en bra tackling. Han är rejält mörbultad nu, säger C Mores expert Sanny Lindström.

I den tredje perioden var Frölunda mycket, mycket nära att göra 2–0 i numerärt överläge – men Växjös målvakt Emil Larmi storspelade.

I stället hittade Växjö en väg tillbaka in i matchen.

Efter en period där smålänningarna inte hade skapat speciellt mycket skarvade Robert Rosén pucken till Joachim Blichfeld som i sin tur hittade Manuel Ågren framför Lasse Johansson. Ågren hade öppet mål och kunde raka in kvitteringspucken från nära håll.

1–1 stod sig matchen ut och den sjätte semifinalen kom därför att avgöras i förlängning.

Väl där var Växjö starkast och avgjorde. Robert Rosén satte pucken mellan benen på Lasse Johansson.

– I förlängningen vet vi att nästa skott kan vara avgörande, vi vet att det är det som kan ta oss till final och jag tycker att vi hade bra självförtroende även om Frölunda kommer ut hårt, säger Rosén i C More.

Hyllningarna till Joel Lundqvist

Roséns mål innebar också att Frölundakaptenen Joel Lundqvist gjort sin sista match i Frölunda och efter matchen hyllades han på flera håll.

– Han är ledaren för det här laget. Han har supportrar mig i tuffa tider. Han har stått upp för sina medspelare och stått upp för Frölunda i vått och torrt. Det är en fruktansvärt stor människa och en ännu större människa. Jag är så jäkla besviken att det får sluta så här, säger Frölundas tränare Roger Rönnberg i C More.

Även matchhjälten Rosén hyllade Lundqvist.

– Det är ganska uppenbart vad han betytt för svensk hockey och för Frölunda, han är verkligen en ikon. Det är inget snack om att han betytt sjukt mycket och kommer att vara en legend lång tid framöver, säger han.