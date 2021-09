Klart: Värvar in back inför SHL-premiären

Den 30-årige backen har provtränat med Brynäs i en månad och belönas nu med ett SHL-kontrakt. Värvningen presenteras bara dagar innan SHL-premiären.

– Anton har visat under försäsongen att han är den rutinerade tvåvägsback som vi trodde. Han har kapacitet att vara en stabil back i SHL och dessutom har han kommit in bra i omklädningsrummet. Han har storleken och är placeringssäker och det känns bra att få in honom i truppen på riktigt, säger sportchefen Johan Alcén till klubbens hemsida.

Anton Mylläri är klar för Brynäs

Västeråsfostrade Anton Mylläri har representerat en lång rad SHL-klubbar. Senast i raden var Djurgården, men han har också spelat för Linköping och Malmö Redhawks. Den senaste säsongen spenderade 30-åringen i Västerås och i österrikiska Graz99ers.

– När jag kom hit på provspel var så klart målet att ta en plats i laget. Jag spelade inte i SHL förra året men märkte snabbt på både träningar och i matcher att jag har kapaciteten i mig. Jag vill spela ett spel så att både ledare och medspelare ska kunna lita på mig. Det är vad jag vill bidra med, säger Anton Mylläri i ett pressmeddelande.

Brynäs inleder SHL-säsongen med en bortamatch mot Frölunda på lördag.