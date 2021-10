”Jävligt fult – lägg ner sådan här skit”

Vad händer i Djurgården? Jo, det är nog en fråga många ställer sig just nu. Sex raka förluster och tabelljumbo. Med det sagt var det ett pressat Dif, med hårt kritiserad Barry Smith, som tog emot Luleå på Hovet. Luleå har också inlett den här säsongen skakigt men kom till Stockholm med två raka segrar.

Bortalaget tog ledningen i den sjunde minuten. Julius Honka fick pucken och pangade dit 1-0. Drygt fem minuter senare satte Vilmos Galló 2-0 och innan den första perioden var över hann Luleå även göra 3-0. Resultatet fick Djurgårdens supportrar, som fanns på plats på Hovet, att bua ut sportchefen Joakim Eriksson när denne zoomades in på jumbotronen.

Bergfors: ”Blir motsatt effekt”

Den händelserika första perioden fortsatte sedan när ett jättebråk bröt ut när Peter Holland slängde handskarna och mottade slag mot en liggande Fredrik Styrman. Det hela resulterade i ett matchstraff för Holland och tvåminutersutvisning för Styrman.

– Jag vet inte vad som händer, det blir motsatt effekt. Vi bränner solklara chanser. Det är bara frustration just nu. Men det gäller att inte vika sig utan tro att vi kan vända matchen. Upp med varenda jävel. Nu ska vi spela av utvisningen och börja om, säger en märkbart irriterad Niclas Bergfors i C More.

Experten Sanny Lindström var rejält kritisk till Hollands agerande.

– Det är jävligt fult. Han är ny i ligan och kanske tror att man får slåss här men det får han inte. Det kommer bli kännbart straff. Lägg ner med sånt skit. Nu kommer han stängas av och får en dyrbar läxa, säger Lindström.

I den andra perioden spelade Djurgården upp sig och reducerade snabbt till 1-3. Sedan tog Luleå över och när 40 minuter var spelade hade bortalaget en 3-5-ledning.

Texten uppdateras.

TV: Zibanejad svarar på tre frågor