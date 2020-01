I början av januari lämnade Pontus Widerström Skellefteå för Färjestad. Nu gör ytterligare en forward samma klubbyte.

19-årige Albin Eriksson är klar för FBK. Kontraktet sträcker sig över denna säsong och nästa.

– Det ska bli spännande. Jättekul att Peter har det förtroendet för mig och jag ska komma till Karlstad och visa upp mig från min bästa sida. Jag behöver ett miljöombyte och att få komma till Färjestad känns väldigt bra, säger Eriksson till Färjestads hemsida.

”Scoutat honom i fem års tid”

Albin Eriksson draftades av Dallas Stars i andra rundan 2018 och spelade JVM tidigare i år.

– Jag känner Albin väl och har väl, om vi ska använda termen, scoutat honom i fem års tid. Att vi nu får möjligheten att addera en ung talang, en landslagsman, till vår trupp ser vi väldigt positivt på, säger Färjestads general manager Peter Jakobsson.

Eriksson har haft svårt att få istid i Skellefteå den här säsongen och var även en utlånad till Modo en kort sejour tidigare. Förra säsongen producerade den Bollnäsfostrade forwarden 16 poäng (9+7) på 44 matcher, men den här säsongen har det endast blivit 2 assist på 17 framträdanden i SHL.

Skellefteå letar nyförvärv

I och med Erikssons flytt och långtidsskadan på Jonathan Berggren har Skellefteå endast 12 forwards i truppen. General manager Erik Forssell säger till SportExpressen att klubben letar nyförvärv.

– Vi har haft Albin hos oss under en lång tid och haft en bra utveckling men under den senaste tiden har han inte känt att han fått den speltid han behöver ha för sin utveckling och vi har inte kunnat ge honom den tiden heller. Sen kom det ett önskemål om att prova något nytt, och efter att ha utvärderat det kom vi fram till att gå med på det här.

Ni har bara tolv forwards nu, hur tänker ni?

– Vi tittar på att lägga till en forward till truppen.

Hur långt fram är ni i den processen, har ni något namn som känns nära?

– Det är alltid svårt att veta, men vi kollar på marknaden så klart och har ett par spelare som vi kollat närmare på.

Vad letar ni efter för typ av spelare?

– Vi vill ha någon som kan komma in och göra ett bra jobb, och producera framåt. När man värvar så sent så vill man ju få in någon som kan komma in på ett bra sätt direkt.

Kommer ni lyfta upp någon junior permanent?

– Vi har ett par juniorer som gjort det bra här och det är möjligt att vi kommer ha lite rotation där på de platserna, beroende på prestation och så.

Skellefteå AIK bekräftar även att målvakten Oskar Östlund lämnar klubben och fortsätter sin karriär i tyska Krefeld Pinguine.

LÄS MER: Här är juniorerna som tagit SHL med storm