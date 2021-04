Bekräftat: Duon leder Brynäs i ångestkvalet

Under lördagskvällen stod det klart att Brynäs skulle sparka sin tränarduo och huvudtränaren Peter Andersson bekräftade själv nyheten för SportExpressen.

Nu har klubben presenterat ersättarna. Det blir Josef Boumedienne och Nils Ekman.

– Vi i styrelsen har tagit det här beslutet tillsammans med Micke. Vi kände att det behövdes en förändring och att vi behöver agera för att få in ny energi och en ny röst i gruppen. Vi har en stor tilltro till förmågan i spelartruppen och tror att vi kommer klara av det här bara vi kan få dem att spela till sin fulla potential, säger Brynäs ordförande Jürgen Lorenz till klubbens hemsida.

Brynäs tränarduo är klar

Josef Boumedienne:

– Klart det är kittlande att komma in i en sån här situation och det medföljer en viss nervositet så klart. Men jag tror att både Nils och jag har nytta av att vi varit i likande situationer som spelare. Vi ska komma in med ny energi och ändå försöka få grabbarna att slappna av inför den uppgift vi står inför, för som spelare är det tufft mentalt att kliva in i ett kval.

Brynäs klubbdirektör Michael Campese kommenterar också rekryteringen i klubbens pressmeddelande.

– Det är två otroligt meriterade hockeymänniskor som vet vad som behövs för att leverera på den här nivån. De ser människor och de vet vad som krävs för att nå resultat. Och just nu är det resultat vi behöver, säger Campese.

Serien i bäst av sju matcher mellan Brynäs och HV71 startar på tisdag och förloraren spelar i hockeyallsvenskan nästa säsong.