Tobias Ekberg, 27, anlände till Djurgården inför säsongen 2020/2021 och har spelat 54 matcher för klubben.

Men nu är perioden i Stockholm över, efter att blivit petad under de tre senaste matcherna.

– Bakgrunden är att Tobias inte trivts socialt i Stockholm och att båda parter ömsesidigt hade högre förväntningar på den sportsliga utvecklingen än vad som hittills inträffat i Djurgården. Vi tackar Tobias för den tid han gjort i Djurgården och önskar honom lycka till i den fortsatta karriären, säger sportchefen Joakim Eriksson till Djurgårdens hemsida.

SportExpressen har tidigare avslöjat att Tobias Ekberg är på väg bort från Djurgården och att Leksand är ute efter backen. Klubbytet är nu helt klart.

Enligt vad SportExpressen erfar gäller det även för kommande säsong, och det ska ha varit en viktig faktor när han valde en flytt till Dalarna, som kommer bli officiell inom kort.

Han återvänder därmed till klubben han spelade för som junior.

Tobias Ekberg om varför han lämnar

SportExpressen har varit i kontakt med Ekberg, som inte vill ”snacka någon skit”.

– Men ska jag säga något, så är det väl att jag tycker vi började sätta våra strukturer alldeles för sent, säger Tobias Ekberg.

Varför lämnar du?

– Det har inte klickat. Redan i fjol var jag lite inne på att det inte blev som man har tänkt sig. Men när det kom en ny tränare så ville jag ge det en ny chans. Det blev dock inte bättre.

Hur är din relation med Barry Smith?

– Det var att han kom in, och att vi fick in många nya som jag verkligen ville ge det här en chans. Jag tycker inte illa om Barry på något sätt, men som jag sa, så satte vi kanske strukturer lite för sent.

Beslutet att lämna tog Tobias Ekberg redan under förra veckan. Det var också då som han hamnade utanför laget. Han menar själv att han inte petades.

– Nej, men jag kan medge att jag satte ”Jocke” (Sportchefen, Eriksson) i en taskig sits. När jag väl bestämt mig så kändes det rätt att jag inte spelade fler matcher.

Idag gick Djurgården ut med nyheten, och snart kommer Leksand också att presentera kontraktet som gäller till och med våren 2023.

– Jag har ingen kommentar om min framtid förrän kommande klubb har annonserat ut det, säger Ekberg.

Stjärnbacken landar på söndag

Djurgården, som gått kort om folk den senaste tiden får dock in rutinerad förstärkning inom kort.

Marc-André Gragnani ansluter till klubben i helgen.

– På backsidan innebär detta att vi nu står med nio kontrakterade backar, inklusive Alex Brännstam som är utlånad till Södertälje. Marc-André Gragnani landar i Stockholm på söndag och om träningen går bra måndag till onsdag kommer han att vara redo för spel mot Oskarshamn nästa torsdag, fortsätter Eriksson.

Djurgården ligger sist i SHL efter sex raka förluster.

