Brynäs slår ut HV71: ”En sådan lättnad”

GÄVLE/STOCKHOLM. Brynäs spelar i SHL kommande säsongen.

Gävlelaget besegrade HV71 med 3-2 efter förlängningsdrama.

– Det är så jävla lättnad just nu. Man har mått dåligt varje dag. Jag får nästa tårar i ögonen, säger kaptenen Anton Rödin i C More.

För HV väntar nu spel i hockeyallsvenskan – för första gången sedan 1985.